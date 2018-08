Anlatmamak ahlaksızlıktır

Bugün bayram…

Şeker tadında/hediyelik yazmak şart.

Geliniz…

Sizi renkli edebiyat dünyasına götüreyim; yazarların “özel hayatına” girelim!

Mesela…

Eserlerini okuduğunuz yazarların nasıl yazdıklarını bilir misiniz:

Victor Hugo, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Vladimir Nabokov, Thomas Wolfe, William Saroyan, Malcolm Lowry ayakta yazardı…

Voltaire, Robert Lowell, Marcel Proust, Truman Capote yatarak çalışırdı.

Capote yazım öncesinde ucu açık 500 kurşun kalemi hazır ederdi! İlk müsvedde sarı kağıda, ikincisi beyaz kağıda ve son yazımı sarı kağıda yapardı. Batıl inançları vardı; aynı küllükte üç sigara izmariti olamazdı…

Marcel Proust, yere düşen kalemi almazdı, “mikrop kaparım” endişesiyle…

Immanuel Kant müzik dinlemez, roman okumazdı. Günlük yürüyüşlerini aksatmazdı; yürümeyi çok seven Kant, yaşadığı Königsberg'ten nadir dışarı çıktı!

Victor Hugo, Charles Dickens, Thomas Mann, Soren Kierkegaard, Franz Kafka, Thomas Hobbes, Vladimir Nabokov yürüyüşü aksatmayan yazarlardandı. Soyağacına göre atası Cengiz Han olan Tolstoy ata binerdi…

Charles Dickens'in masası, mutlaka pencere önünde olmalı ve masada taze çiçeklerin bulunduğu vazo bulunmalıydı…

Schiller masasının bir çekmecesinde çürük elma bulundururdu; çürük elma kokusunu hissetmeden yazamazdı…

Charles Dickens ilham gelmesi için morglarda gezerdi. Raymond Chandler'in ise ilham gelmesi için, karısı Cissy'i çırılçıplak ev işi yaparken izlemesi gerekiyordu…

Maya Angelou evinde çalışamaz otel odası kiralardı…

John Cheever üzerinde sadece don varken yazabilirdi…

K. Marks'ın kızı

Henrik İbsen (tıpkı Haruki Murakami gibi) çalışmaya sabah saat 4'te başlardı…

Gustave Flaubert sabah onda uyanır; zili çalar, gazetesini, mektuplarını, bir bardak soğuk suyunu ve piposunu isterdi. “Madam Bovary” romanını haftada iki sayfa yazarak beş yılda tamamladı. (Bu kitabı İngilizceye çeviren K. Marks'ın kızı aynı roman kahramanı Emma'nın yöntemiyle intihar etti.)

Descartes günde on saat uyurdu; aylaklığın, zihinsel çalışmanın temeli olduğuna inanırdı. İncil dışında pek kitap okumazdı.

Charles Dickens, Marcel Proust, Alexandre Duma, Mark Twain, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre gibi yazarların uyku problemi vardı; uyuyamazlardı…

H. Auden, kahve içmedenyazmaya başlayamayan isimlerdendi…

Scott Fitzgeraldmuazzam alkolalırdı; sek cin içerdi. Zaten “Jay Gatsby” adlı “muhteşem” karakteri gerçek hayatta içki kaçakçısı Max Gerlach idi…

Samuel Beckett ucuz şarapcıydı.

Kingsley Amis o kadar viski içerdi ki, gece tuvalete gitmemek için yatağının yanında kova bulundururdu.

Masasında bir şişe şarap ya da şampanya bulunduran bir diğer yazar Schiller idi…

Thomas Mann yazarken on iki sigara ve iki puro içmekle sınırladı kendini…

Jean-Paul Sartre günde; iki paket sigara, birkaç pipo, bir litreden fazla şarap ağırlıklı alkol ve iki yüz miligram amfetamin, on beş gram aspirin kahve ile çay içerdi.

Balzac günde elli fincan kahve içerdi…

Victor Hugo yazmadan önce iki çiğ yumurta yutardı…

Bakir öldü

Günter Grass, gece yazdığını sabah okuyup iyi olmadığını anladığından beri gün ışığında yazmayı tercih etti. Akşam yedide çalışmasına mutlaka nokta koydu hep…

Isaac Asimov günde on sekiz saat çalışırdı. Adaşı Newton kimselerle görüşmezdi; Voltaire ve Benjamin Franklin dahil. Bu yüzden bakir öldü…

Tennessee Williams yazdıklarını yüksek sesle kendine, Mark Twain ise ailesine okurdu…

Somerset Maugham kendine günde bin ile bin beş yüz arası kelime yazma zorunluluğu getirdi. 92 yıllık yaşamına 58 kitap sığdırdı. Rekor Brezilyalı yazar Jose Carlos Inoue'ye ait;1986-1996 arası bin 58 roman yazdı!

Çehov turna, Baudelaire yarasa, Henrik İbsen akrep, Gerard de Nerval ıstakoz beslerdi…

Çok yazar geçinebilmek için yazma dışında ek işler yaptı: James Joyce faturalarını ödeyebilmek için İngilizce ve piyano dersi veridi. Okunması imkansız el yazısı yüzünden K. Marks demiryolu katipliği gibi ek işlere başvursa da kabul görmedi…

Ian Fleming, Ezra Pound, Somerset Maugham, Arthur Koestler, Geoffrey Chaucer, T. S. Eliot, Graham Greene, John Milton, Christopher Marlowe, John Carre, Daniel Foe, Ignazio Silone, Alexandre Dumas “ek iş” olarak casusluk yaptı…

Agatha Christie form doldururken meslek bölümüne “ev kadını” yazardı…

H.G. Wells'in son sözü şu oldu: “Başucumdan çekilin ben iyiyim.”

Neden yazdıkları konusunda her yazarın bir açıklaması oldu kuşkusuz. Bence en iyisini Albert Camus söyledi: “Anlatmamak ahlaksızlıktır.”