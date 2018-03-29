Savaşın önemli silahı: Propaganda

Genel görüştür:
I. Dünya Savaşı kimyagerlerin savaşı oldu.
II. Dünya Savaşı fizikçilerin savaşı oldu.
Dünyanın dört yanındaki düşük yoğunluklu savaş/terörle mücadele sosyal bilimcilerin savaşı oldu/oluyor. Bu “kültür merkezli” bir savaştı…
İnsanın kültürünü/ toplumun yapısını incelemek-kavramak, toplum mühendisliği yapmaktı.
Soru şu:
– Terörist halkın desteğini-sevgisini-güvenini nasıl kazanıyor?
– Teröristin motivasyon ve moral kaynağı ne?
Mesele sadece teröristin elinde tuttuğu silah ya da istihbarat değil!
Teröristi tanımak- yetiştiği kültürel iklimi bilmek– kitlelerin ruh halini öğrenmek yani, psikolojiyi savaşa katmak şart.
Bir harbin psikolojik boyutu, harbin genel ve fiziki boyutu kadar önemlidir. Propagandayı savaşınıza eklemezseniz nasıl kazanacağınızı bilemez boşa uğraşırsınız.
Hedefiniz sivrisinek değil, sivrisineğin “yetiştiği” bataklığı kurutmak olmalıdır! Bunun yolu propagandadır/psikolojik savaştır.
Bu sebeple…
Birçok ülke ordusunda, psikolojik savaş tekniklerini bilen uzmanların görev yaptığı psikolojik strateji kuruluşları faaliyet yürütüyor. Örneğin, CIA'da “İnsan Ekolojisi Araştırma Birimi” var. Çünkü biliyorlar ki…
Bu savaşın iki önemli silahı var:
– Anlamak…
– Empati kurmak…
Gönüllerde ve akıllarda yer etmek önemli.
Zihinleri kazanmak elzem.
Bu nedenle CIA, Vietnam Savaşı'nda bu ülkeye Vietnamca bilen antropologlar gönderdi. ABD'liler ilk kez bu savaşta davranış bilimcilere ihtiyaç duyulduğunu keşfetti.
Düşmanın kültürünü bilmek, düşmanın savaş tekniğini bilmekten daha önemliydi! Bu nedenle, Irak'ta 88 aşiretin veri analizini yaptılar.
Sözü şuraya getirmek istiyorum…
Bir hafta önce…
Ankara Keçiören Belediyesi Afrin'e giderek altı okulu onardı. Törenle hizmete açtı.
Çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla sınıflarına gitmesini televizyonda seyrettim.
Afrinli minik öğrencilerin ellerine neden Türk bayrağı verildi?
Amaç iyi niyet olsa da, Afrin'deki bu tür gösteriler kötü niyetin kurbanı oluverir:
Türkiye'yi işgalci gösterir!
Türkiye'yi okul müfredatına karışan, dil'e müdahale eden ülke gibi gösterir!
Yani…
Her kafasına esen politikacının, Mehmetçik'in bulunduğu Kuzey Suriye'deki yerleşimlere gidip propaganda yapmasına izin verilmemelidir.
Bu işler kılavuzsuz olmaz. Çünkü bu savaşın birçok tür ve yöntemi var; yapılan ters tepebilir! Dostunuz düşmanınız oluverir!
Fakat ne yazık ki…
Toptan-tüfekten etkili psikolojik harp, Türkiye'de Allah'a emanettir!
Kuşkusuz dün de iyi değildi. İlk adımlar Amerikan Ordusu tarafından, ABD'nin milli menfaatleri doğrultusunda yürütülecek “psikolojik harp” (Psychological Warfare) ve “psikolojik harekat” (Psychological Operations-PSYOP) faaliyetleri alanındaki mevcut kaynak kitapların 1960'lı yıllarda bire bir Türkçe'ye tercüme edilmesiyle başladı.
Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekat Dairesi Başkanlığı'nın tek yaptığı Ankara Kirazlıdere'deki tesislerinde subaylara 2-3 aylık kurs vermekti. Sonra kapatıldı.
Bir de… Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı Toplumla İlişkiler Başkanlığı vardı. Tek yaptıkları Batı Trakya'da dergi filan çıkarmaktı. AKP iktidara gelir gelmez -FETÖ öyle bir kötücül hava estirdi ki- “sivilleşme” aldatmacasına kanıp birimi tasfiye ettiler! Yerine, İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı” kurdular! Psikolojik savaşın sivili -askeri mi olur? O dönem asker düşmanlığı had safhadaydı. Zamanla, Dursun Çiçekler hapse atıldı; “andıç”, “Batı Çalışma Grubu”, “internet siteleri” yalanlarıyla devletin psikolojik silahı tamamen FETÖ'ye bırakıldı…
MİT'te zaten böyle başkanlık bile yoktu
Maalesef…
Türkiye'de psikolojik savaş yetkin olmayan kişilerin “kafasını estiğini” söylemesi-yapmasıyla yürüyor! Kağıt üstündeki kurumlarda doğru dürüst uzman kadrolar bile yok.
Bugünlerde…
– Türkiye'de pek ilgi görmese de- dünyanın gündeminde ne var: Cambridge Analytica!
Bilgisayarınızda her tuşa dokunduğunuzda iz bırakıyorsunuz.
Sizin bilgisayara koyduğunuz verilerle sizin kişisel özelliklerinizi, psikolojinizi vs. öğreniyorlar. “Like” (beğenme) tuşuna basmanızla sizin hangi politik görüşte olduğunuzu biliyorlar! Tuşa basma ritminizden sizin sinirli mi, sakin mi, dinlenmiş mi yoksa yorgun mu olduğunuzu analiz edebiliyorlar! Bu veriler sonucu sizi kandıracak işler yapıyorlar!
Bunu -son ABD seçimiyle- siyasette de kullandıkları ortaya çıktı.
Dünya böylesine -ahlaksız da olsa- psikolojik savaş yöntemlerini kullanırken, Türkiye sadece seyirci olmayı tercih etti/ediyor.
FETÖ kandırması ve AKP dayatmasıyla askerler, “olumsuz imaj veriyor” diye psikolojik harekat birimlerini kapattı!
Keza Avrupa Birliği de “normlarımıza uymuyor” diye Türkiye'deki bu tür devlet kuruluşlarına karşı çıktı! Ve tabii ki kendi ülkelerinde benzer yapılar fazlasıyla vardı…
Demem o ki:
Afrin'deki psikolojik savaşta Mehmetçik yalnız başınadır. Suriye halkını kazanmak, dünyaya barış mesajları vermek için hiçbir uzman desteği alamamaktadır.
Acilen…
Afrin'de insanların fikirlerini, duygularını, bakış açılarını ve davranışlarının yönelimini değiştirecek propagandalara başlanmalıdır.