Savaşın önemli silahı: Propaganda

Genel görüştür:

I. Dünya Savaşı kimyagerle­rin savaşı oldu.

II. Dünya Savaşı fizikçile­rin savaşı oldu.

Dünyanın dört yanındaki düşük yoğunluklu savaş/terörle mücadele sosyal bilimci­lerin savaşı oldu/oluyor. Bu “kültür merkezli” bir savaştı…

İnsanın kültürünü/ toplu­mun yapısını incelemek-kav­ramak, toplum mühendisliği yapmaktı.

Soru şu:

– Terörist halkın desteğini-sev­gisini-güvenini nasıl kazanıyor?

– Teröristin motivasyon ve moral kaynağı ne?

Mesele sadece teröristin elin­de tuttuğu silah ya da istihbarat değil!

Teröristi tanımak- yetişti­ği kültürel iklimi bilmek– kit­lelerin ruh halini öğrenmek yani, psikolojiyi savaşa katmak şart.

Bir harbin psikolojik boyu­tu, harbin genel ve fiziki boyutu kadar önemlidir. Pro­pagandayı savaşınıza ekle­mezseniz nasıl kazanacağınızı bilemez boşa uğraşırsınız.

Hedefiniz sivrisinek değil, sivrisineğin “yetiştiği” bataklığı kurutmak olmalıdır! Bunun yolu propagandadır/psikolojik savaştır.

Bu sebeple…

Birçok ülke ordusunda, psi­kolojik savaş teknikle­rini bilen uzmanların görev yaptığı psikolojik strateji kuru­luşları faaliyet yürütüyor. Ör­neğin, CIA'da “İnsan Ekolojisi Araştırma Birimi” var. Çünkü biliyorlar ki…

Bu savaşın iki önemli sila­hı var:

– Anlamak…

– Empati kurmak…

Gönüllerde ve akıllarda yer etmek önemli.

Zihinleri kazanmak elzem.

Bu nedenle CIA, Vietnam Savaşı'nda bu ülkeye Viet­namca bilen antropolog­lar gönderdi. ABD'liler ilk kez bu savaşta davranış bilim­cilere ihtiyaç duyulduğunu keşfetti.

Düşmanın kültürünü bilmek, düşmanın savaş tekniğini bil­mekten daha önemliydi! Bu ne­denle, Irak'ta 88 aşiretin veri analizini yaptılar.

Sözü şuraya getirmek istiyo­rum…

Türk bayrakları

Bir hafta önce…

Ankara Keçiören Belediye­si Afrin'e giderek altı okulu onardı. Törenle hizmete açtı.

Çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla sınıflarına gitme­sini televizyonda seyrettim.

Afrinli minik öğrencile­rin ellerine neden Türk bayrağı verildi?

Amaç iyi niyet olsa da, Af­rin'deki bu tür gösteriler kötü niyetin kurbanı oluverir:

Türkiye'yi işgalci gösterir!

Türkiye'yi okul müfredatına karışan, dil'e müdahale eden ülke gibi gösterir!

Yani…

Her kafasına esen po­litikacının, Mehmetçik'in bulunduğu Kuzey Suriye'deki yerleşimlere gidip propa­ganda yapmasına izin veril­memelidir.

Bu işler kılavuzsuz olmaz. Çünkü bu savaşın birçok tür ve yöntemi var; yapılan ters tepebilir! Dostunuz düşmanı­nız oluverir!

Fakat ne yazık ki…

Toptan-tüfekten etkili psi­kolojik harp, Türkiye'de Al­lah'a emanettir!

Kuşkusuz dün de iyi değil­di. İlk adımlar Amerikan Ordusu tarafından, ABD'nin milli menfaatleri doğ­rultusunda yürütülecek “psikolojik harp” (Ps­ychological Warfare) ve “psikolojik harekat” (Psychological Operati­ons-PSYOP) faaliyetle­ri alanındaki mevcut kaynak kitapların 1960'lı yıllarda bire bir Türkçe'ye tercüme edilmesiyle başladı.

Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekat Dairesi Başkanlığı'nın tek yaptığı Ankara Kirazlıdere'de­ki tesislerinde subaylara 2-3 aylık kurs vermekti. Sonra kapatıldı.

Bir de… Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı Toplumla İlişkiler Başkanlığı vardı. Tek yaptıkları Batı Trakya'da dergi filan çıkarmaktı. AKP iktidara gelir gelmez -FETÖ öyle bir kötücül hava estirdi ki- “sivilleşme” aldatmacası­na kanıp birimi tasfiye ettiler! Yerine, İçişleri Bakanlığı bün­yesinde “Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı” kurdular! Psikolojik savaşın sivili -askeri mi olur? O dönem asker düşmanlığı had safhadaydı. Zamanla, Dursun Çiçekler hapse atıldı; “andıç”, “Batı Çalışma Grubu”, “internet siteleri” yalanlarıyla devletin psikolojik silahı tamamen FETÖ'ye bırakıldı…

MİT'te zaten böyle baş­kanlık bile yoktu

Mehmetçik yalnız

Maalesef…

Türkiye'de psikolojik sa­vaş yetkin olmayan kişile­rin “kafasını estiğini” söy­lemesi-yapmasıyla yürüyor! Kağıt üstündeki kurumlarda doğru dürüst uzman kadro­lar bile yok.

Bugünlerde…

– Türkiye'de pek ilgi görme­se de- dünyanın gündeminde ne var: Cambridge Analy­tica!

Bilgisayarınızda her tuşa dokunduğunuzda iz bırakıyorsunuz.

Sizin bilgisayara koydu­ğunuz verilerle sizin kişisel özelliklerinizi, psikolojinizi vs. öğreniyorlar. “Like” (beğen­me) tuşuna basmanızla si­zin hangi politik görüşte olduğunuzu biliyorlar! Tuşa basma ritminizden sizin sinirli mi, sakin mi, dinlenmiş mi yoksa yorgun mu olduğu­nuzu analiz edebiliyorlar! Bu veriler sonucu sizi kandıra­cak işler yapıyorlar!

Bunu -son ABD seçimiy­le- siyasette de kullandıkları ortaya çıktı.

Dünya böylesine -ahlaksız da olsa- psikolojik savaş yön­temlerini kullanırken, Türki­ye sadece seyirci olmayı tercih etti/ediyor.

FETÖ kandırması ve AKP dayatmasıyla askerler, “olumsuz imaj veriyor” diye psikolojik harekat birimlerini kapattı!

Keza Avrupa Birliği de “normlarımıza uymuyor” diye Türkiye'deki bu tür dev­let kuruluşlarına karşı çıktı! Ve tabii ki kendi ülkelerinde ben­zer yapılar fazlasıyla vardı…

Demem o ki:

Afrin'deki psikolojik sa­vaşta Mehmetçik yalnız başınadır. Suriye halkını kazanmak, dünyaya ba­rış mesajları vermek için hiçbir uzman desteği alama­maktadır.

Acilen…

Afrin'de insanların fikirleri­ni, duygularını, bakış açılarını ve davranışlarının yönelimini değiştirecek propagandala­ra başlanmalıdır.