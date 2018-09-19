Uçağın sahibi devlet mi, Erdoğan mı?

60 yıl önce…
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 12 Eylül 1958'de on sekiz gün sürecek Afganistan gezisine çıktı. Saray bahçesinde gezinirken yanına gelen tazıyı sevip okşamasını gören Muhammet Zakir Şah, Afgan tazısını Bayar'a hediye etti.
“Bastı” adı verilen köpeğe bir süre Çankaya Köşkü'nde bakıldı. Ardından Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi…
Bir akşam…
Cumhurbaşkanı Bayar, Çankaya Köşkü'ndeki yemekte Tarım Bakanı Nedim Ökmen'e, “Bastı”yı satmak istediği söyledi! Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi satın alabilirdi! Bakan Ökmen şaşırdı. Bayar sebebini açıkladı:
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bölge sorumlusu olduğu dönemde, İzmir işgaliyle birlikte Yunan güçleri ile Saray yanlısı yerli işbirlikçileri tarafından aranmaya başlayınca kendisini Ödemiş/ Mursallı Köyü halkı saklamıştı. Bu köye manevi borcunu çeşme yaptırarak ödemek istiyordu. “Bastı”yı bu sebeple satmak istiyordu.
Bayar'ın planı buydu. Ancak…
Türkiye'de 1958 yılı zor geçiyordu. Yapılan devalüasyonla 1 dolar 2.80 liradan 9.0 liraya çıkarılmıştı. Atatürk Orman Çiftliği de zor durumdaydı. Buna rağmen çiftlik yönetiminin belirlediği bilirkişi, dişisi olmadığı için üreme değeri bulunmayan ve sadece ziyaretçilere gösterilebilecek tazının 1000-1500 lira edebileceğini bildirdi. Bayar fiyata kızdı; yaveri Faik Taluy aracılığıyla 2 bin sterlin (20 bin lira) istediğini bildirdi. Tarım Bakanı Ökmen fiyatı duyduğunda “Alt tarafı bir it, 20 bin lira eder mi?” diye tepki gösterse de emir büyük yerden gelmişti! O zor günlerde 20 bin lira Bayar'a gönderildi.
Bayar da parayı çeşme yapımında kullanmak koşuluyla İzmir Valiliği'ne ulaştırdı…
Sonra ne oldu?
“Bastı”…
İlk kez bir cumhurbaşkanının yargılanmasına sebep oldu.
Köpeğin satışı sebebiyle Celal Bayar, nüfuz ve makamını suistimal ederek kişisel kazanç sağlamaktan Yassıada'da yargılandı.
Tanıklar; Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Tarık Rona, Veterineri Hadi Olcay, Müdür Muavini Sefa Aloğlu, Hesap İşleri Şefi Fuat Belge, Ticaret Şefi Fatih Utku, Hayvanat Bahçesi Şefi Hakkı Şemsettin ile Tarım Bakanlığı Müsteşar Muavini Enver Erlât ve Başyaver Faik Taluy satışı doğruladı. Yüksek Adalet Divanı, irtikap suçu (nüfuzunu kullanarak haksız kazanç sağlama) nedeniyle Celal Bayar'a, indirim yaparak 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Kamuoyunda “Köpek Davası” yıllarca konuşuldu. “Bayar, Afgan Kralı'nın hediye ettiği köpek nedeniyle bile ceza aldı” denildi! Oysa gerçek başkaydı… Hindistan Başbakanı Nehru da, Başbakan Adnan Menderes'e “Mohini” isimli fil hediye etti ama bu nedenle yargılanmadı!
Uzatmayayım, anlatmak istediğim şu:
Kamu görevlilerinin nüfuzunu kullanarak hediye alması Osmanlı Devleti'nde neredeyse “geleneğe” dönüştü! Türkiye Cumhuriyeti bu kötü davranışın/rüşvetin önüne geçmek için “kılı kırk yararcasına” titiz davrandı.
Bu nedenle…
Gerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…
Gerek, 5176 sayılı Etik Kanun…
Gerek, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu…
Ve gerekse, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar kamu görevlilerinin aldığı “hediye” konusunu ayrıntılı ele alır…
Yasalara göre kamu görevlisi açısından “hediye”; devlet memurunun tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat olarak tanımlanmıştır.
Örneğin… 3628 sayılı kanunun 3. maddesinde şu yazılı:
– Kamu görevlileri, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadır.
Keza.
Bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliğin “Hediye ve Hibe” başlıklı 14. maddesinde de şu var:
– Hediyenin 10 gün içinde defterdarlığa değer takdiri için gönderilmesi şarttır. Hediyenin kanunda belirtilen değeri aşması halinde ise, hediyenin ilgilinin çalıştığı kuruma verilmesi gerekir. Bunun aksine davrananlar hakkında 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezası söz konusudur!
Peki…
Yasalar -yönetmelikler bu kadar ayrıntılı olsa da umarım, dünyanın en pahalı hediyesini/ uçağı Erdoğan'ın şahsi mal bildiriminde görmeyiz! Şundan:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül makamında ayrılırken aldığı hediyeler için şöyle dedi:
“Kamu görevlilerine verilen hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi konusundaki düzenlemeler, yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu hediyeler devleti temsilen cumhurbaşkanlarının şahsına verilmektedir!”
Ve Cumhurbaşkanı Gül aldığı hediyeleri -Ahmet Necdet Sezer'in aksine- devlete bırakmadı!
Şimdi söyleyin bakalım:
Bu hediye uçak kimin; devletin mi, Erdoğan'ın mı?