Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
UĞUR DÜNDAR
KAPAT
UĞUR DÜNDAR

Pizza siparişi…

23 Aralık 2018
Yazarlar

Kim hazırlamış bilmiyorum. Ama sosyal medyada “Olacağı buydu” denilerek çokça paylaşılıyor.
Köşeme almanın pazar günü atmosferine uygun olacağını düşündüm.
Bakalım siz de paylaşmaya değer bulacak mısınız?..

★★★

-Gordon Pizza mı?
-Hayır efendim, Google Pizza!
-Google mı?.. Kusura bakmayın, yanlış numara çevirmişim!
-Hayır efendim doğru numaradasınız! Google olarak Gordon Pizza'yı aldık...
-O zaman bir sipariş verebilir miyim?
-Her zamankinden mi efendim?
-Ne demek her zamankinden mi? Siz ne siparişi vereceğimi nasıl biliyorsunuz?
Kayıtlarımızdan!..
Örneğin son 5 keredir mantarlı, sucuklu, sosisli, salamlı ve kalın hamur pizza istemişsiniz!
-Tamam, yine öyle olsun.
-Size onun yerine kuru domatesli, biberli, sebzeli ve ince hamurlu bir pizza önersek?..
-Neden ki?
-Çünkü kolesterolünüz 300'ün üzerinde! Trigliserit ve ürik asidiniz de yüksek!..
-Allah Allah!.. Siz bu özel sağlık bilgilerimi nereden biliyorsunuz?
-Son ‘check-up'ınızı 15 gün önce yaptırmışsınız! Oradaki sonuçlara bakarak söylüyoruz!
-Tamam anladık! Ama ben yine de kendi siparişimi istiyorum. İlaçlarımı da ihmal etmiyorum zaten.
-Özür dilerim efendim ama ilaçlarınızı maalesef ihmal ediyorsunuz! Örneğin 30 tabletlik kolesterol ilacınızı eczaneden son olarak, 90 gün önce almışsınız!..
-Sonra tekrar aldım. Hem bunlardan size ne?
-Haklısınız, sonra tekrar almışsınız! Konuşurken kredi kartı harcamalarınızda gördüm!
-Yahu nakit aldım. Onun kaydı yoktur!
-Nakit almış olamazsınız. Çünkü 45 gündür bankadan para çekmemişsiniz!..
-Belki başka bir nakit kaynağım var! Onu nereden bileceksiniz?
-Olamaz efendim. O zaman vergi kaçakçısı durumuna düşersiniz! Çünkü gelir vergisi beyanınızda başka bir gelir kaynağınız görünmüyor!..
-Yeter artık be!..
-Lütfen kızmayın efendim. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir kötü niyetimiz yok!..
-Bak, bak hâlâ konuşuyor. Artık gına geldi anlıyor musun? Çekip gideceğim dünyanın ücra köşelerinden birine… Ne internet, ne Google!.. Oh… Kafamı dinleyeceğim…
-Üzgünüm ama o biraz zor efendim!..
-Niye?
-Pasaportunuzun süresi dolmuş!..

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar