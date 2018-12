Pizza siparişi…

Kim hazırlamış bilmiyorum. Ama sosyal medyada “Olacağı buydu” denilerek çokça paylaşılıyor.

Köşeme almanın pazar günü atmosferine uygun olacağını düşündüm.

Bakalım siz de paylaşmaya değer bulacak mısınız?..

★★★

-Gordon Pizza mı?

-Hayır efendim, Google Pizza!

-Google mı?.. Kusura bakmayın, yanlış numara çevirmişim!

-Hayır efendim doğru numaradasınız! Google olarak Gordon Pizza'yı aldık...

-O zaman bir sipariş verebilir miyim?

-Her zamankinden mi efendim?

-Ne demek her zamankinden mi? Siz ne siparişi vereceğimi nasıl biliyorsunuz?

–Kayıtlarımızdan!..

Örneğin son 5 keredir mantarlı, sucuklu, sosisli, salamlı ve kalın hamur pizza istemişsiniz!

-Tamam, yine öyle olsun.

-Size onun yerine kuru domatesli, biberli, sebzeli ve ince hamurlu bir pizza önersek?..

-Neden ki?

-Çünkü kolesterolünüz 300'ün üzerinde! Trigliserit ve ürik asidiniz de yüksek!..

-Allah Allah!.. Siz bu özel sağlık bilgilerimi nereden biliyorsunuz?

-Son ‘check-up'ınızı 15 gün önce yaptırmışsınız! Oradaki sonuçlara bakarak söylüyoruz!

-Tamam anladık! Ama ben yine de kendi siparişimi istiyorum. İlaçlarımı da ihmal etmiyorum zaten.

-Özür dilerim efendim ama ilaçlarınızı maalesef ihmal ediyorsunuz! Örneğin 30 tabletlik kolesterol ilacınızı eczaneden son olarak, 90 gün önce almışsınız!..

-Sonra tekrar aldım. Hem bunlardan size ne?

-Haklısınız, sonra tekrar almışsınız! Konuşurken kredi kartı harcamalarınızda gördüm!

-Yahu nakit aldım. Onun kaydı yoktur!

-Nakit almış olamazsınız. Çünkü 45 gündür bankadan para çekmemişsiniz!..

-Belki başka bir nakit kaynağım var! Onu nereden bileceksiniz?

-Olamaz efendim. O zaman vergi kaçakçısı durumuna düşersiniz! Çünkü gelir vergisi beyanınızda başka bir gelir kaynağınız görünmüyor!..

-Yeter artık be!..

-Lütfen kızmayın efendim. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir kötü niyetimiz yok!..

-Bak, bak hâlâ konuşuyor. Artık gına geldi anlıyor musun? Çekip gideceğim dünyanın ücra köşelerinden birine… Ne internet, ne Google!.. Oh… Kafamı dinleyeceğim…

-Üzgünüm ama o biraz zor efendim!..

-Niye?

-Pasaportunuzun süresi dolmuş!..