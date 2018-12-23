Pizza siparişi…

Kim hazırlamış bilmiyorum. Ama sosyal medyada “Olacağı buydu” denilerek çokça paylaşılıyor.
Köşeme almanın pazar günü atmosferine uygun olacağını düşündüm.
Bakalım siz de paylaşmaya değer bulacak mısınız?..
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-Gordon Pizza mı?
-Hayır efendim, Google Pizza!
-Google mı?.. Kusura bakmayın, yanlış numara çevirmişim!
-Hayır efendim doğru numaradasınız! Google olarak Gordon Pizza'yı aldık...
-O zaman bir sipariş verebilir miyim?
-Her zamankinden mi efendim?
-Ne demek her zamankinden mi? Siz ne siparişi vereceğimi nasıl biliyorsunuz?
–Kayıtlarımızdan!..
Örneğin son 5 keredir mantarlı, sucuklu, sosisli, salamlı ve kalın hamur pizza istemişsiniz!
-Tamam, yine öyle olsun.
-Size onun yerine kuru domatesli, biberli, sebzeli ve ince hamurlu bir pizza önersek?..
-Neden ki?
-Çünkü kolesterolünüz 300'ün üzerinde! Trigliserit ve ürik asidiniz de yüksek!..
-Allah Allah!.. Siz bu özel sağlık bilgilerimi nereden biliyorsunuz?
-Son ‘check-up'ınızı 15 gün önce yaptırmışsınız! Oradaki sonuçlara bakarak söylüyoruz!
-Tamam anladık! Ama ben yine de kendi siparişimi istiyorum. İlaçlarımı da ihmal etmiyorum zaten.
-Özür dilerim efendim ama ilaçlarınızı maalesef ihmal ediyorsunuz! Örneğin 30 tabletlik kolesterol ilacınızı eczaneden son olarak, 90 gün önce almışsınız!..
-Sonra tekrar aldım. Hem bunlardan size ne?
-Haklısınız, sonra tekrar almışsınız! Konuşurken kredi kartı harcamalarınızda gördüm!
-Yahu nakit aldım. Onun kaydı yoktur!
-Nakit almış olamazsınız. Çünkü 45 gündür bankadan para çekmemişsiniz!..
-Belki başka bir nakit kaynağım var! Onu nereden bileceksiniz?
-Olamaz efendim. O zaman vergi kaçakçısı durumuna düşersiniz! Çünkü gelir vergisi beyanınızda başka bir gelir kaynağınız görünmüyor!..
-Yeter artık be!..
-Lütfen kızmayın efendim. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir kötü niyetimiz yok!..
-Bak, bak hâlâ konuşuyor. Artık gına geldi anlıyor musun? Çekip gideceğim dünyanın ücra köşelerinden birine… Ne internet, ne Google!.. Oh… Kafamı dinleyeceğim…
-Üzgünüm ama o biraz zor efendim!..
-Niye?
-Pasaportunuzun süresi dolmuş!..