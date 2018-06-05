Kumaş bu kardeşim seç beğen al!..

Adam futbol kulübü başkanı…

2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Başkanı Hasan Şahin, miting yapmak üzere şehre gelen ve konuşurken Gaziantepspor atkısı takan İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e fena halde kızdı ve sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

-Gaziantepspor atkısını herkes takabilir, teröristler hariç. FETÖ'cü Meral Akşener bu atkıya seni kurban ederim…

Hem terbiyesiz hem iftiracı hem de tehditkar bir muhterem!.. Üstelik bir o kadar da omurgasız ve korkak… Yazdığı mesaja büyük tepki gelince paylaşımı hesabından sildi!.. mensup olduğu kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Akşener miting meydanına gidemesin diye yolu çöp kamyonlarıyla kesmiş, onlar da gidecek başka yol bulmuştu!..

Adam AKP'li belediye başkanı…

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AKP'nin seçim toplantısında hiç utanıp sıkılmadan, belediyede çalışan işçileri açıkça şöyle tehdit etti:

-Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur!..

Gerçekten de pek namuslu bir açıklama!.. Çünkü Ceylanpınar Belediyesi bu muhteremin babasının çitliği, ister atar, ister satar!.. Üstelik bu ilk tehdidi de değil; 16 Nisan Referandumu sırasında da aynı kişi “Evet” oyu vermeyecek olanları açıkça işten atmakla tehdit etmiş, “Hayır” oyu kullanacak olanları da terörist ilan etmişti!..

-Baktık bir tane Cumhuriyet Savcısı ilgilenecek mi diye, göremedik…

Devletin müşaviri değil parti militanı!..

Adam devletin müşaviri…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Alparslan Akıncı, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun “heyecanınızı anlıyorum gençler. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren huzurlu bir Türkiye'nin gerçek resmini hep birlikte çizeceğiz.” mesajına şu terbiyeden yoksun mesajla karşılık verdi:

-Sen hiç bir zaman milli olamazsın. Sakın Maraş'a gelme sakın!..

Devlet memurluğunu parti militanlığı ile karıştıran bu muhterem, bu mesajla da yetinmedi, bir de tehdit salladı:

-Sakın Maraş'a geleyim deme kahramanlık yurdu sana acayip bilenmiş haberin olsun. Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı net yüzde 93 olmuş Karamolla!..

Adamlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları…

Saadet Partisi İstanbul Maltepe'de seçim çalışması yapıyordu… Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar seçim çadırına müdahale edip sökmeye çalıştılar. Saadetliler tepki gösterince “Çadır yeşil alana kurulmuş, yasak” gerekçesini öne sürdüler. Partililer biraz ötede tıpkı kendileri gibi yeşil alana çadır kurmuş olan AKP çadırını gösterip “önce onu sökün o zaman tamam” deyince şu utanmazca yanıtı aldılar:

– O çadıra bir şey yapamayız!..

Saadet Partisi de bu ibretlik tartışmanın görüntülerini “tüm provokasyonlara rağmen sevgi ve kardeşliği önceleyen teşkilatımıza teşekkür ederiz” notuyla paylaştı!..

Adam AKP Genel Başkan Yardımcısı…

AKP'nin ileri gelen ismi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Bolu İl Başkanlığı'nın iftar yemeğinde konuşuyordu… 24 Haziran seçiminin 21. yüzyılı şekillendirecek dönüm noktası olarak tanımladıktan sonra aynen şu sözleri söyledi:

-Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz haramdır, ailemiz haramdır, eşimiz haramdır, dostumuz haramdır!..

iftar masasına siyaseti sokmak yetmemişi muhtereme, bir de hiç tereddütsüz haramı katmıştı işin içine!..

Omurgan yamuk olmayacak!..

Adam İçişleri Bakanı…

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş bir buçuk yıldır cezaevinde.. Cumhurbaşkanlığı propagandasını cezaevinden yapıyor!.. Diğer adaylar Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu bu durumun adaletsizliğine değinerek Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulununca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert bir çıkış yapıp şöyle konuştu:

-Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden fağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi sana bu mu battı? Muharrem İnce sana bu mu battı?..

O zaman soralım: madem böylesine bir huzur ortamı vardı da, o halde niçin YSK'ya 144 bin yurttaşın oy atacağı sandıkların terör gerekçesiyle taşınması için başvurdunuz?!.. yukarıdaki açıklamanın üzerine bir de bunu anlatsanız da anlasak!..

Adam bitkisel tedavi uzmanı(!) AKP gönüllüsü…

Kısaca “otçu” olarak tanımlanan Ahmet Maranki, Akit TV'nin canlı yayınında 24 haziran seçimiyle ilgili aynen şu ifadeleri kullanmıştı:

-Benim umudum kaf dağının arkasında 25 Haziran'da. Olmadı artık Belgrad Ormanı'nda bir ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük… Çıkacağız sokağa artık Bismillahirrahmanirrahim deyip…

Sunucunun “o kadar da değil de…” itirazına karşılık da “ama adam sana topla, senin tüfeğinle saldırıyor, tankınla atıyor kardeşim. Gerektiğinde bu millet ona hazır” diye resmen iç savaş çağrısı yapmıştı!.. Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek” suçlamasıyla soruşturma başlatılınca ise bu kez yiğitliği gömmüş ve şu traji-komik açıklamayı yapmıştı:

-Ağacın altına öfkemizi gömdük demek istemiştim!..

Eee, omurgalı olmak, dik durmak o kadar kolay bir şey değildir… İşte vatandaş kumaş bu:

-Seç, beğen, al!..