Dünya Kupası’ndan Kartal’a para çıktı

Sevgili okuyucularım,

Dünya Kupası'ndan Beşiktaş'a 860 bin dolar kazanç geldi. Fransa Hırvatistan'ı yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nın sahibi olurken, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelirle kasasını dolduran Beşiktaş, Dünya Kupası'ndan da güzel bir gelir elde etmeyi başardı. Beşiktaş Denetim Kurulu üyesi Özcan Dilekyiğit'ten aldığım bilgiler neticesinde FIFA her kulübe, Dünya Kupası'na gönderdiği oyuncu sayısı ve bu futbolcuların turnuvada kaldıkları süreye göre para ödemesi yaptı.

860 bin dolar

Bu kapsamda Beşiktaş, 2018 Dünya Kupası'ndan en çok gelir elde eden Türk takımı oldu. Siyah beyazlılar, kulüplere ödenmek için ayrılan 209 milyon dolarlık bütçenin 860 bin dolarını kasasına koydu. Beşiktaş bu geliri Vida, Quaresma, Pepe ve Tosic üzerinden aldı. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 637 bin dolarlık gelirle Galatasaray takip etti. Sarı kırmızılılar gelirinin 315 bin dolarını Uruguaylı file bekçisi Muslera üzerinden kazandı. Muslera bu tutarla Türkiye'de takımına en çok katkı sağlayan oyuncu olarak ilk sırada yer aldı. Bursaspor ise 536 bin dolar gelirle FIFA'dan en çok gelir elde eden üçüncü Süper Lig ekibi oldu.

Mücadeleye devam

Ekranlarda yaz sıcağının ülke genelinde artması televizyonun reyting rekabetini düşürmedi. Tüm yapımlar ve diziler reyting mücadelesine devam ediyor. Show TV'de sabah kuşağında yayınlanan Derya Baykal'ın sunduğu ‘Deryalı Günler' kadınların en çok sevdiği program olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi televizyon sektöründe farklı kanallarda yıllarını verip iyi bir tecrübeyle hanımların sevdiği programlara imza atıyor. Sevgi ile kalın.