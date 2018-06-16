Başlamadan işi bitirmek…

Dört yıl önce, 2014.
30 Mart yerel seçimi.
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İstanbul Kağıthane'de 36 sandıkta oyların çalındığı tespit edildi.
Tutanaklarda oynanmıştı.
Chp'nin aldığı oylar Akp'ye yazılmıştı.
Suç duyurusunda bulunuldu.
Soruşturma başlatıldı.
29 sandık başkanı hakkında dava açıldı.
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Oy hırsızlığı yapan sandık başkanlarından biri, Akp'li Kağıthane belediyesinde sekreter olarak çalışıyordu.
Dava iki yıl sürdü.
Sekreter sandık başkanı oyları çalmaktan suçlu bulundu.
Dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Hapis cezası verilir verilmez, en başta Sabah gazetesi olmak üzere, yandaş medya topluca saldırıya geçti. Sekreter sandık başkanına hapis cezası veren hakim “şaibeli” ilan edildi.
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Şak…
Söz konusu hakim, HSYK tarafından meslekten atıldı!
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Dava temyiz edildi, Yargıtay'a taşındı.
Şak…
Yargıtay bu tür davaların “resmi evrakta sahtecilik” kapsamına girmediğine karar verdi.
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Şak…
Sekreter sandık başkanı dahil, oy hırsızlığından dava açılan tüm sandık başkanları yırttı, hepsi beraatle sonuçlandı.
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Belli ki, bir kara kaplı defter vardı, Akp aleyhine karar verenlerin defteri dürülüyordu.
Bir sihirli el vardı, Akp lehine suç işleyenleri aklıyordu.
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Hani asrın liderimiz kapalı kapılar arkasında konuşurken “sandık kurulunda hakimiyeti elde edersek, başlamadan işi bitiririz” diyor ya… İşte bu nedenle “başlamadan bitirilen” bir öyküyü anlatayım dedim.
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İşi bitirdikten sonra yakalaman yetmiyor.
“Başlamadan” orada bulunman gerekiyor.
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Ya o sandıklara müşahit olacağız…
Ya bu başlamadan bitirmelere şahit olmaya devam edeceğiz.
Başka yolu yok.