Mehmet Akif’in tee 100 sene önce yazdığı ibret olmalı

Akp il başkanı, Hazreti Muhammed'e Akp amblemiyle nüfus cüzdanı çıkardı, peygamberimizin çocuklarının arasına “Tayyip” ismini ekledi.

Bir başka Akp il başkanı “Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibidir” dedi.

Akp milletvekili “Tayyip Erdoğan'a dokunmak bile ibadettir” dedi.

Bir başka Akp milletvekili hepsini geçti, “Tayyip Erdoğan Allahu tealanın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider” dedi.

★

Cami avlularında ücretsiz dağıtılan sözde dini kitapta “Tayyibim” başlıklı ilahi var, o ilahide “Tayyip'i üzmek, Allah'ı üzmektir” deniyor.

Akp'nin bakanı, Tayyip Erdoğan'ın doğup büyümesine vesile olan Rize, İstanbul ve Siirt'i “mübarek” ilan etti.

İstanbul'da “helal ve Tayyip ürünler konferansı” düzenlendi, Tayyip ürünlerin en helal ürünler olduğu anlatıldı.

Akpli bakan yardımcısı bir düğünde evlilik cüzdanını geline uzatırken “Tayyip Erdoğan'ın sünnetinin gereğidir” dedi.

Akp milletvekili “Tayyip Erdoğan için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir” dedi, bir başka Akp milletvekili “ümmetin lideri” dedi.

Akp gazetecisi, Tayyip Erdoğan'ı “halife-i ruy-i zemin”, yani yeryüzünün halifesi ilan etti.

Bir başka Akp gazetecisi, Tayyip Erdoğan'ı “zıllullah-ı ruy-i zemin”, yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ilan etti.

Akp milletvekili, Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini Uhud Savaşı'na benzetti, Tayyip Erdoğan'a bağlılığını, sahabelerin Hazreti Muhammed'e bağlılığına benzetti.

Akp il başkanlığı, seçimde görev yapacak sandık görevlileri için animasyonlu eğitim filmi hazırladı, o filmde sandık görevlilerine “Uhud tepesindeki okçularsınız” diye hitap edildi.

Akpli bakan, seçim sandığı görevlilerine “kendinizi Uhud savaşındaki okçular gibi düşünün” dedi.

Akpli bakan sahurda konuştu, “Hazreti Muhammed Mekke'nin fethinde kendisine pay çıkardı, gurura kapıldı, onun için biz kendimize pay çıkarmıyoruz başörtüsü yasağını kaldırdık diye” dedi iyi mi!

Akpli bakan “her cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara” dedi.

Akp gençlik kolları başkanı, Akp mitingine katılmanın “farz-ı ayn hükmünde” olduğunu, yani dinimizin kesin emirlerinden olduğunu, her müslümanın bizzat yapması gereken farz olduğunu söyledi.

Akp milletvekili “Tayyip Erdoğan bütün İslam aleminin umududur, peygamber efendimiz gelip görseydi, gurur duyardı” dedi.

Akp tarihçisi “İslami kaideye göre Tayyip Erdoğan'a oy vermek İslam'ın gereğidir, iman bunu emreder” dedi.

Akp gazetecisi “okuduğum tek kitap Tayyip Erdoğan imzalı Kuran-ı Kerim” dedi.

Akp bakanı “Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı logosunda Arapçayla Muhammed isminin kullanıldığını biliyor musunuz?” diye tweet attı.

Bir başka Akp bakanı “Tayyip Erdoğan rabbimizin insanlığa gönderdiği müjdedir” dedi.

Akp milletvekili “referandumda evet çıkacağına dair hadis-i şerif var” dedi.

Akp ilahiyatçısı, referandumda hayır oyu verecek olanların “şeytan” olduğunu söyledi.

Akpli belediye başkanı “referandumda hayır diyenler haçlı zihniyetidir” dedi.

Akp ilçe başkanı “Akp'nin seçim kazanması göklerden inen bir karardır” dedi.

Akp genel başkan yardımcısı, peygamberimize saygı için okunan salavat'ı Tayyip Erdoğan'a monte etti, “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye türkü söyledi.

★

Miting kürsüsüne Kuran-ı Kerim'le çıktılar.

Cami avlusunda miting yaptılar.

Akpli başbakan yardımcısı, mihrapta imamla beraber seçim konuşması yaptı.

Akp milletvekili camide mihrabın önüne masa koydu, kıbleyi arkasına alarak, seçim konuşması yaptı, oy istedi.

Musalla başında oy istediler.

Minarelerdeki mahyalara belediye başkanlarının isimlerini yazdılar.

Akp başbakanı umreye gidip, Kabe'de kendisini alkışlattı, siyasi slogan attırdı.

★

Akpli belediye binasının önüne kabe maketi kurdular, Hira mağarası maketi kurdular, peygamberimizin evinin maketini kurdular, peygamberimizin temsili eşyalarını sergilediler, dört metreye beş metre ebatlarındaki maket kabe'yi tavaf edenlere zemzem suyu ikram ettiler.

Akpli bir başka belediye, maketten hicret parkuru düzenledi, seçmenleri rehber eşliğinde maket Mekke'den maket Medine'ye götürdüler, yol boyunca maket Kabe'yi, maket Merve tepesini, maket Safa tepesini gösterdiler, dekor olarak Ümmü Mabed çadırı kurdular.

★

İftar sofralarını şarkıcılarla türkücülerle gazinoya çevirdiler.

Kutsal toprakları ihale dağıtım merkezi haline getirdiler, kocaları ihale kovalayan dümenden türbanlı sosyetik hanımlar umre dönüşünde free shop'ta viski alırken fotoğraflandı.

TOBB yönetim kurulu TOBBluca umreye gitti, TOBB başkanı imam oldu, yönetim kurulunu baştan aşağı zemzemle yıkadı, bol bol fotoğraf çektirip gazetelerde yayınlattılar, dönüşte viskiyi bırakacaklarını müjdelediler.

★

“Peygamber ocağı”na kumpas kurdular.

“Cami bombalayacaklar” dediler.

★

CIA casusu imamlara “ne istediniz de vermedik” dediler.

★

Cami sattılar.

★

İzbe tarikat yuvalarında, imam hatip mezunları derneği'nin karanlık evlerinde oğlan çocuklarına sistematik olarak tecavüz edildiği ortaya çıktı.

Gariban kız çocuklarımız, izni olmayan, ruhsatı olmayan, denetimi olmayan kaçak Kuran kursu binalarının enkazında ezilerek can verdi.

Çaresiz kız çocuklarımız, kucaklarına itildikleri tarikat yurtlarında diri diri yakıldı.

★

Hayırlara vesile olmaları için “hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, üçkağıtçılık, haysiyetsizlik, şerefsizlik, adilik, namussuzluk” gibi suçlardan mahkum olan kişilere vakıf kurma imkanı tanındı.

Fetocuların fakir fukaraya yardım ediyoruz ayağıyla dinibütün insanlarımızdan camilerde bağış toplamasına, Somali'de dana kestik, Uganda'da kavurma dağıttık yalanıyla, kurban paralarını Pensilvanya'ya havale etmesine göz yumuldu.

Burnuna sinek konmuş Afrikalı aç çocuk posterleriyle mübarek ramazan ayında hayırsever insanlarımızın dolandırılmasına çanak tutuldu.

Almanya'daki asrın yolsuzluğu Deniz Feneri'nin foyasını ortaya çıkaran ve “zekat hırsızlarını koruyan bir güç var, ben bu güce hırsızların imparatoru diyorum” diyen Cumhuriyet Savcımız, sanık sandalyesine oturtuldu.

★

En son…

★

Akp tarafından rektör yapılan ve profesör sıfatı taşıyan, Harran Üniversitesi rektörü “İslami olarak şu anda cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzı ayn'dır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır” dedi.

★

Dindar nesillerle yeni Türkiye kuracağız diyorlardı…

Türkiye eskisi gibi yerinde duruyor ama, olan dinimize oldu.

Haçlı seferlerinde bile İslamiyet'e bu kadar zarar verilmedi.

★

Ben asrın liderimizin yerinde olsam…

İslamiyet'ten sonra en fazla kendisine zarar veren bu dehşet verici yalakalığa son vermek için, Mehmet Akif Ersoy'un teee 100 sene önce 1918'de yazdığını, bir genelgeyle parti teşkilatına dağıtırım…

★

Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun

Yıktın da din-i mübini yeni bir din kurdun!