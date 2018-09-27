Tavuk, soya yemi yiyor.

Soya ithal.

★

Hâlâ deniyor ki, tavuk niye zamlanıyor?

★

Tavuk dediğin, döviz büfesi gibidir…

Maliyetin yüzde 70'ini yem oluşturur.

Soyanın tonunu 500 dolara alıyorsun.

Dolar 3.5 liradan 6.5 liraya çıkınca, tavuk paritesi ucuzlar mı?

★

Tavukçuluk sektörü beş milyar dolar ciro yapıyor diye gurur duyuyoruz ama… Sırf yem için yurtdışına dört milyar dolar ödemiyor muyuz?

★

Türkiye 100 bin ton soya üretiyor.

İki milyon ton ithal ediyor.

Soya üretimini arttırmadan tavukçuluk sektörünü büyütürsen, tavukçuluk sektörü kaçınılmaz olarak batmaz mı?

Sektörün devleri neden şakır şakır konkordato ilan ediyor sanıyorsun?

★

Soya üretimini arttırabilmemiz için çiftçinin desteklenmesi gerekiyor, mesela “alım garantisi” verilmesi gerekiyor.

Yandaş müteahhitin köprüsüne geçiş garantisi veren, yandaş müteahhitin havalimanına yolcu garantisi veren, yandaş müteahhitin hastanesine hasta garantisi veren sayın hükümetimiz, soya üreticisine “alım garantisi” veriyor mu?

Niye vermiyor?

★

Dünyanın en pahalı mazotunu kullanan çiftçimiz, son derece ucuza mazot kullanan rakip ülkelerin soya fiyatıyla rekabet edebilir mi?

★

İthal edilen soyayı gemicikleriyle taşıyan armatörlerimize ucuza mazot veriliyor… Aynı soyayı üretecek olan çiftçimize neden ucuza mazot verilmiyor?

★

Tarım bakanlarımız habire “GDO'lu gıda ürünümüz yok, GDO'ya geçit vermiyoruz, gıdada GDO'ya asla izin vermeyiz, GDO'ya toleransımız yok” filan diyor ama… ABD, Brezilya, Arjantin ve Kanada'dan ithal ettiğimiz soyanın tamamı GDO'lu değil mi?

★

ABD'yle Çin arasında ticaret savaşı yaşanıyor.

En önemli kalemlerden biri, soya…

Çin hem yerli üreticisini korumak için, hem de Trump'ın kolunu bükmek için, Amerikan üretimi soyaya ekstra gümrük vergisi koydu.

ABD'yle Çin gerizekalı mı, soyaya bu kadar kafa yoruyorlar?

★

Güya dolarla alışveriş yapmayalım diye soya ithalatını ufak ufak Rusya'ya Ukrayna'ya kaydırmıştık.

Çin, ABD'den soya almayı durdurunca, ihtiyacı olan soyayı nereden almaya başladı? Rusya'dan Ukrayna'dan almaya başladı.

Çin o pazara girince, Rus soyasının fiyatı dolardan daha fazla yükselmedi mi?

Dünyada bi tek biz mi kurnazız?

★

Brezilya'dan sığır ithal ediyoruz.

Şarbon çıktı.

Tavuk etine yöneldik.

Türkiye'nin en büyük tavukçuluk firmalarından birini kim aldı?

Brezilyalılar aldı!

O Brezilyalılar, bizim memlekette üretilen tavukları nereye ihraç ediyor?

Rusya'ya.

Biz o Rusya'dan ne ithal ediyoruz?

Hem soya, hem tavuk!

★

E bravo.

★

Türkiye Cumhuriyeti soyanın ne kadar muhteşem bir ürün olduğunu taaa 1930'lu yıllarda, Mustafa Kemal Atatürk döneminde farketmişti. Karadeniz'de ekimine başlanmıştı. Hatta Sümerbank ortaklığıyla soya yağı fabrikası bile kurulmuştu. Ne yaptık biz o Sümerbank'ı?

★

Memleketi soya soya…

Soya üretilebilir mi acaba?