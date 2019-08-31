2. Dünya Savaşı gazisinden rekor dalış!

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde gerçekleşen dalışta, 96 yaşındaki Wooley’e 47 dalgıç eşlik etti. Wooley, doğum gününde yaptığı 42 metrelik dalışı 48 dakikada tamamladı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘en yaşlı dalgıç’ unvanıyla giren 2. Dünya Savaşı gazisi Wooley, sağlığının el vermesi durumunda gelecek yıl rekorunu geliştirmek için dalmak istediğini söyledi.

Hedefinin 100 yaşına kadar dalmaya devam etmek olduğunu belirten Wooley ile ilgili geçtiğimiz yıllarda ’90’da Başlayan Hayat’ adlı bir belgesel de çekilmişti.