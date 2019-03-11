2 yaşında başına gelmeyen kalmadı… Kanser nakli!

Nathalie ve Dyllan Latewood, 2 yıl önce kızları Evie’yi kucaklarına aldıklarında büyük bir sevinç yaşadı. Ancak çiftin mutluluğu bir süre sonra kızlarının sağlık durumunun bozulmasıyla kısa sürdü.

Çift, kızlarının dışkı renginde anormallik fark ettikten sonra hastaneye koştu. Küçük Evie’nin yapılan tetkiklerinde karaciğerinde nadir görülen bir rahatsızlık olduğu ve en kısa zamanda organ nakli yapılması gerektiği belirlendi.

Aranan organ kısa sürede bulunurken, Evie geçtiğimiz yıl şubat ayında 6 saat süren bir operasyonun ardından yeni karaciğerine kavuştu.

Ancak Evie’nin talihsizliği nakil yapıldıktan sonra da bitmedi. Evie’nin rutin kontrolleri sırasında nakil yapılan karaciğerinde tümör tespit edildi. Kanserli hücreler kısa sürede küçük kızın böbreklerine ve kaburgalarına da sıçradı.

Kanserin nakledilen karaciğerden kaynaklandığını öğrenen anne Nathalie, donörün de beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtirken, “Evie eğer nakil olmasaydı bugün hayatta olmayacaktı. Nakilden sonra mükemmel bir 8 ay geçirdi. Şu an kemoterapi görüyor ama geleceği belirsiz” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında hikayesi geniş yer bulan Evie için sosyal medyada yardım kampanyaları başlatıldı.