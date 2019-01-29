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ABD, 5.000 asker gönderecek mi? El yazısında ortaya çıktı

Venezuela'da kaos devam ediyor... ABD Başkanı Trump'ın muhalif siyasetçi Guaido'yu desteklediğini açıklamasının ardından bölgede yaşanan gerilimde peş peşe açıklamalar geliyor. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın dün yaptığı basın toplantısı öncesinde notları dikkat çekti. Toplantı öncesinde el yazısıyla "5.000 ABD askerini Kolombiya'ya gönder" ibaresi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
08:29 -
Haberler Dünya
ABD, 5.000 asker gönderecek mi? El yazısında ortaya çıktı

ABD’nin bir anda gündeme getirerek karıştırdığı Venezuela ile ilgili ilginç bir detay dikkat çekti. Dün gece ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir basın toplantısı düzenledi. Bolton toplantıda Venezuela ordusuna darbe yaparak gücü Maduro'dan alması ve muhalif lider Guaido'ya vermesi çağrısında bulundu.

Bolton konuşma yaparken arka planda yer alan dev dünya haritasında Maduro ve Guaido'ya destek veren ülkeler kırmızı ve mavi renklerle gösterildi. Türkiye'nin üzeri kırmızıya boyandı.

Bolton konuşma yaparken arka planda yer alan dev dünya haritasında Maduro ve Guaido’ya destek veren ülkeler kırmızı ve mavi renklerle gösterildi. Türkiye’nin üzeri kırmızıya boyandı.

Bolton bu çağrısını, “Venezuela ordusuna gücü barışçıl bir şekilde muhalif lider Guaido'ya devretmesi çağrısını yapıyorum” şeklinde dile getirdi.

Bolton'ın notları dikkat çekti.

Bolton’ın notları dikkat çekti.

Fakat bu açıklamadan ziyade uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir detay gündem oldu. Ajansların ve bütün dünyanın gözü önünde notlarının olduğu defteri tutan Bolton’ın burada el yazısıyla kaleme aldığı bir cümle dikkat çekti. Notlarda, “5.000 asker Kolombiya’ya” cümlesi dikkat çekti. Kulislerde ABD’nin Kolombiya üzerinden Venezuela’ya gideceği konuşuluyor.

El yazısının ikinci satırında, "Kolombiya'ya 5.000 asker" ifadesi dikkat çekiyor.

El yazısının ikinci satırında, “Kolombiya’ya 5.000 asker” ifadesi dikkat çekiyor.

Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News’e konuşan kaynaklar, “Eğer ihtiyaç olursa diye ABD Venezuela’nın batıdaki komşusuna asker konuşlandırmayı planlıyor. Bu plan kesin değil” ifadesini kullandı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yorum yapmazken, Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Başkan Trump’ın da dediği gibi bütün seçenekler masada” dedi.

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Son güncelleme: android-time 08:43 29.01.2019
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