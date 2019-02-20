ABD teyakkuzda… Bütün ülke Kazım’ı arıyor

ABD’nin 2.7 milyonluk nüfusuyla ABD’nin en kalabalık üçüncü kenti olan Chicago’da gündem 70 yaşındaki Kazım Gürgüt. West Cornelia’daki evinden önceki gün çıkan Gürgüt’ten bir daha haber alamayan yakınları polisi bilgilendirdi. 70 yaşında olduğu açıklanan ve en son Lake View mahallesinde görülen Gürgüt’ün yanında pasaport ya da cüzdan olmadığı açıklandı.

Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel basın da adamın fiziksel özelliğiyle ilgili detayları okuyucularla paylaştı. Sadece Türkçe bildiği açıklanan adamın yeşil gözlü ve seyrek beyaz saçları olduğu açıklandı. Yetkililer, Gürgüt’ün en son görüldüğü zaman bere ve mavi renkli bir ceket giydiğini AÇIKLADI.

Chicago’nun çok satan gazetelerinden Chicago Sun Times, “Eğer Gürgüt’ü görürseniz ya da nerede olduğunu biliyorsanız dedektifleri (312) 744-8266 numaralı telefondan arayın” açıklamasını yaptı.