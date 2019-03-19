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ABD’de sel felaketi! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, binlerce kişi de tahliye edildi.

05:27 -
Haberler Dünya
ABD’de sel felaketi! Binlerce kişi tahliye edildi

Şiddetli yağış ve kar erimesi nedeniyle Nebraska, Iowa, Wisconsin, Missouri ve Kansas eyaletleri sele teslim oldu. Hafta sonundan beri etkili olan yağışlar nedeniyle yükselen su seviyeleri rekor düzeye ulaştı.

Yetkililer, orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle Nebraska’da ölenlerin sayısının 3’e çıktığını, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi. Sel nedeniyle yüzlerce ev, köprü ve yollar zarar gördü. AA

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Son güncelleme: android-time 05:32 19.03.2019
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