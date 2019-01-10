Bilim dünyası şaşkın… 1.5 milyar ışık yılı uzaktan sinyal geldi

Gök bilimciler uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini bildirdi.

BBC’de yer alan habere göre, Kanada’daki British Columbia Üniversitesinden bilim adamları, yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı. Sinyallerin, Okanagan Vadisi’ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi.

British Columbia Üniversitesinden astrofizikçi Ingrid Stairs, uzayın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi.

Hızlı ve tekrarlı radyo sinyalleri hakkında açıklamada bulunan yetkililer, “Bunun birçok sebebi olabilir. Bir yıldızın patlamasından uzaylılara kadar birçok sebebi olabilir. Fakat elimizdeki verilerle şu anda bunun gizemi korunuyor” dedi. Ses dalgalarının sadece bir milisaniye sürdüğünü açıklayan yetkililer bunun güneşin 12 ayda ürettiği enerjiye denk olduğunu vurguladı. Yetkililer henüz bir cevaba ulaşmanın zor olduğunu duyururken, gökyüzünün aynı noktasında (yani yaklaşık 1.5 milyar ışık yılı uzakta) birkaç ay içerisinde 6 kez radyo sinyali geldiğini açıkladı. Frekansların farklı zamanlarda tekrarlanmasının sebeplerinden birinin süpernovada yaşanan patlama olabileceğini duyurdu.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007’de Avustralya’daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti. Yetkililer bu güne kadar tespit edilen radyo dalgalarından sadece birinin tekrar ettiğini dile getirdi.

CHIME isimli sistem, 100 metre uzunluğunda 4 adet yarı silindir antenden oluşuyor. Bu teknoloji her gün gökyüzünü analiz ederek ses dalgalarını algılıyor.