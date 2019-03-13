Bir ülkeyle daha vizeler kalkıyor

Anadolu Ajansı’nın (AA) İslamabad Ofisi’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan’ın yeni vize politikasının sonucu olarak ilk başta 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Aralarında Türkiye ve İngiltere’nin de bulunduğu 5 ülke vatandaşlarının internetten başvurarak vizeyle Pakistan’a gelebileceğini söyleyen Çaudri, “Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize’ye geçiyoruz. Başbakan İmran Han, 14 Mart’ta yeni vize rejimimize ilişkin projemizi açıklayacak” diye konuştu.
Çaudri, Pakistan’ın yeni vize politikasının sonucu olarak Türk vatandaşlarının Pakistan’a gelmelerinin beklendiğini de sözlerine ekledi.
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