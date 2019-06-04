Boris Johnson’dan flaş karar! Trump’ın desteğine rağmen görüşmeyecek

İngiliz televizyon kanalı ITV, Theresa May’ın istifasının ardından İngiltere başbakanı olmaya aday olan Boris Johnson’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir toplantıya katılmayı reddettiği bildirildi.

Habere göre, Johnson’ın ‘ret’ kararı, Trump ile yaptığı 20 dakikalık bir telefon görüşmesinin ardından geldi. Konuyla ilgili henüz ne Trump ne de Johnson bir açıklamada bulunmadı.

Trump’ın ziyareti İngiltere'de siyasi açıdan bir hayli gerilimli bir döneme denk geldi. Brexit sürecinde yaşanan kriz nedeniyle istifa eden İngiltere Başbakanı Theresa May’in yerine kimin geçeceğine dair tartışmalar sürüyor.

Koltuğun en güçlü adayların biri olarak Dışişleri Bakanı Boris Johnson gösterilirken, Donald Trump da kendisine destek vermişti. Nitekim ziyaret çerçevesinde Trump'ın Jonhson'la da buluşması bekleniyordu.