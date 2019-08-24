Branson’ın kızından olay yaratan paylaşım… Kimse gözlerine inanamadı!

Kraliyet Ailesi’nin harcamalarını sık sık eleştiren İngiliz basını, milyarder iş adamı Richard Branson’ın kızını manşetlerine taşıdı. 37 yaşındaki Holly Branson, tatil dönüşü bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

4 yaşındaki ikizleri ve 8 aylık kızıyla beraber uçakta olan Holly, fotoğrafın açıklamasına ise, “Gece uçuşunda üçünün de uyuyor olması inanılmaz bir duygu. Tatilimizin sonuna geldiğimiz için çok üzgünüm ama birçok anı biriktirdik” yazdı.

Branson’ın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Bunun sebebi ise genç kadının yazdıkları değil, fotoğraftaki bir detaydı. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları, Branson’ın babasına ait Virgin Atlantic havayollarında ekonomi sınıfında uçtuğunu fark etti.

Branson’ın seçimi sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa uğratırken, “Babanın uçak şirketi var ama sen ekonomide uçuyorsun” ve “İnanılmaz bir kadın, nasıl bu kadar mütevazı olabiliyorsun” yorumlarında bulundu.