DiCaprio’dan Greta’ya destek: O bizim zamanımızın lideri!

Küresel ısınmaya karşı başlattığı ‘Gelecek İçin Cuma’ (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareket başlatan İsveçli lise öğrenci Greta Thunberg, dünyaca ünlü isimlerden de destek görüyor.

İklim konusundaki çağrılarına rağmen özel jetiyle yaptığı seyahatlerle sık sık eleştirilen Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Thunberg’le bir araya geldi.

Sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, “Umarım Greta’nın mesajı dünya liderlerini uyandırma çağrısı olur. Greta bizim zamanımızın lideri haline geldi. Onunla zaman geçirmek harikaydı. Tarih bizi gelecek jenerasyonlar için yaptıklarımızla yargılayacak” ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Greta, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, ‘Fridays For Future’ eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.