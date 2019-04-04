Dokunulmazlığı kaldırılmıştı… Guaido’ya bir kötü haber daha!

Venezuela’da, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya bir kötü haber daha geldi. Dokunulmazlığı kaldırılan Guaido için yasal süreç başladı.

Kurucu Meclis üyesi Julio Garcia Zerpa tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek Mahkeme ve savcılık tarafından yürütülen cezai süreç başlatıldı. Adalet sistemi geçerli kanıtlara bakarak kararını verecek. (Guaido) Savunma hakkına sahip olacak. Adalet yerini bulacak” dedi.

Zerpa, Guaido’ya seslenerek, “Yaptığının bedelini ödemeli. Ülkeye ihanet etmenin bedelini ödemeli” diye konuştu. Venezuela’da Kurucu Meclis, Yüksek Adalet Mahkemesi’nin talebi üzerine Guaido’nun dokunulmazlığın kaldırmış ve yargılanmasına izin veren kararı onaylamıştı. Karara tüm parlamenterler destek vermişti.

Yasal süreç, Guaido’nun ‘yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi’ nedeniyle başlatılmıştı.

Başkent Caracas’ta 23 Ocak’ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD’nin Kolombiya’ya yığdığı ‘insani yardım malzemelerinin’ 23 Şubat’ta Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya’ya geçmişti.