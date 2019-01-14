Dünyanın en zeki insanları Japonlar

İngiltere merkezli internet sitesi açıkladı... Nobel Ödülü sayısı, okul performansı ve IQ testine göre hazırlanan en zeki ülkeler listesinde Japonya 1’inci oldu. Onu İsviçre ve Çin takip etti. Türkiye ise listede yok.

İngiltere merkezli Vouchercloud adlı internet sitesi, dünyanın en zeki ülkelerinin sıralamasını açıkladı. 25 ülkenin yer aldığı liste, Nobel Ödülü alan kişi sayısı, nüfusun ortalama zeka testi sonuçları ve okul performansı olmak üzere üç eşdeğer kriter ile oluşturuldu. Listeye Avrupa ve Asya ülkeleri damga vurdu. Sıralamada 14 Avrupa ve 7 Asya ülkesi yer aldı. 1'inci sırada Japonya yer aldı. Japonya'yı İsviçre ve Çin takip etti.

NOBEL'DE ABD ÖNDE

NOBEL Ödülü sıralamasında ise 368 ödül alan ABD 1'inci oldu. 2'nci sırada 132 Nobel alan İngiltere, 3'üncü sırada ise 107 Nobel'e layık görülen Almanya yer aldı. Zeka testi sonuçlarına göre ise 107 puan alan Singapurlular en zeki toplum… Onu 105.8 puan ile Çin ve 105.7 puan ile Hong Kong takip etti. Okul performansında da Singapurlular zirvede. 2'nci sırada Güney Kore yer alırken 3'üncü ise Hong Kong oldu. Türkiye ise sıralamaya hiçbir alanda giremedi.