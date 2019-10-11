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Filistin ‘kınama’ iddialarını yalanladı!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

00:15 -
Haberler Dünya
Filistin ‘kınama’ iddialarını yalanladı!

Maliki yaptığı yazılı açıklamada, “Filistin, Suriye’nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak” ifadelerini kullandı.

Arap Birliğinin, Barış Pınarı Harekatı’nı görüşmek üzere olağanüstü toplanma çağrısına ilişkin de Maliki, detay vermeksizin Filistin olarak Arap Birliği toplantılarına her zaman katıldıklarını kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, dışişleri bakanları seviyesinde 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Kararın Mısır'ın acil toplantı talebi ve bazı ülkelerin de bunu desteklemesi üzerine alındığını belirten Zeki, toplantının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle yapılacağını ifade etmişti. AA

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ABD Cumartesi Dışişleri Bakanı Donald Trump Filistin Mısır operasyon Suriye Terör Türkiye
Son güncelleme: 00:18 11.10.2019
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