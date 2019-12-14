Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokağa çıktı!

Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

İLGİLİ HABER Fransa'da ulaşım durdu, kamu hizmetleri aksıyor! Sarı Yelekliler yine sokaklarda

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasına girdi.

İLGİLİ HABER Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda!

300 KİŞİ KATILDI

Eylemciler, Paris’te Estienne-d’Orves Meydanı’ndan başkentin banliyölerinden La Defense’a kadar yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerin alındığı gösteride bir kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER Fransa'da grev gerilimi: Cumartesi öpücüğe boğacağız

Nantes’ta da göstericiler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

İLGİLİ HABER Fransa'da hayatı durduran eylemler! 285 bin kişi katıldı

ORALARDA GÖSTERİ YAPILMASI YASAKLANDI

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018’de başlamıştı. Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250’den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361’den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi. AA