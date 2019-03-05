Haiti’de gösteriler devam ediyor… Cenazede ortalık karıştı

ABD’nin yanı başında konumlanan ve Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti’de yüksek enflasyon ve yolsuzluğa tepki gösteren halk, 7 Şubat’tan beri Devlet Başkanı Jovenel Moise karşıtı gösterilere devam ediyor. Karayipler ülkesi Haiti’de başlayan yolsuzluk ve hükümet karşıtı gösterilerde o zamandan beri onlarca Haitili yaşamını yitirirken çok sayıda insan da yaralandı ve gözaltına alındı.

Bugün ise gösterilerde hayatını kaybeden göstericilerin cenaze töreni gerçekleşti. Fakat gösteriler sırasında polis müdahale edince ortalık karıştı. Port-au-Prince’teki bir cenazede yaşanan arbede sonrasında cenazeye katılanlar kaçarken, tabutlar sokak ortasında kaldı. Biber gazıyla polis müdahalesi sonrasında cenazeye katılanlar kaçarken, bazı tabutlar sokağın farklı noktalarında bulundu.

Gösterilerde hayatını kaybedenleri taşıyan tabutlar ilginç görüntülere sebep oldu. Haber ajansları EPA ve Reuters, bir tabutun üzerine oturan bir göstericiyi fotoğraflarken, yoldan geçen bazı Haitililer ise tabutun içinde insan olup olmadığını merak ederek tabutu açarak baktı.

Nüfusun yüzde 60’ının günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalıştığı ABD’nin yanı başındaki Haiti’de, geçen yıl da aynı gerekçelerle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti. Haiti Senatosu tarafından yürütülen soruşturmada, en az 14 eski hükümet yetkilisinin bölge ülkelerine petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005’te oluşturulan Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü. Amerika kıtasında ABD’den sonra bağımsızlığını ilan eden ikinci ülke Haiti, uzun yıllar Fransız sömürgesinde kaldı. Yönetimde yaşanan krizler, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalınması ülke içerisinde sosyal eşitsizliği beraberinde getiriyor.