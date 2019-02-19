Irak, ABD’nin çekilme tarihini işaret etti: En geç 1 Nisan…

Suriye’nin kuzeyindeki yaklaşık 2 bin askerini çekmeye hazırlanan ABD, Irak’la anlaşmaya vardı. Irak Başbakan danışmanı Abdulkerim Haşim Mustafa, Bağdat ve Washington’un ABD askerlerin Irak üzerinden çekilmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Mustafa’nın verdiği bilgiye göre, çekilme en geç 1 Nisan’da başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018’in son günlerinde Suriye’deki askerlerin eve döneceğini ilan etmişti. Terör örgütü YPG ile birlikte hareket eden ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 18 üssü bulunuyor.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve diğer üst düzey komutanlar, dün Suriye’deki bir hava üssünde YPG’lilerle bir araya gelmişti.

Yapılan görüşmede, YPG’lilerin 1500 ABD askerinin Suriye’de kalmasını istediği, General Votel’in ise, çekilme planının uygulanmaya devam ettiğini belirterek, “Bizden istediklerini elbette anlayışla karşılıyoruz ancak şu anda bu doğrultuda değiliz” dediği öğrenilmişti.