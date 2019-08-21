İran’dan Hindistan’a Keşmir çağrısı!

Dini lider Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Bakanlar Kurulu ile bir araya geldi. Toplantı sırasında, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Keşmir krizine değinen Hamaney, Hindistan hükümeti ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABER İran'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Dini lider, “Hindistan ile iyi ilişkilerimiz var. Onlardan onurlu Keşmir halkına karşı adil yaklaşmasını ve baskı uygulamalarından vazgeçmelerini istiyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir suçlaması

İran'ın siyaset, ekonomi ve savunma alanlarındaki gelişimine dikkat çeken Hamaney, “Düşman başarılı olamaz. İslam Cumhuriyeti'nin ikinci kırk yılı kesinlikle bizim için daha iyi, düşmanlarımız için daha kötü olacak” sözlerini kullandı. DHA