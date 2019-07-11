Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kraliçelerini arayan arılar şehirde panik yarattı

İrlanda Limerick'te kraliçe arıyı arayan binlerce arı, şehirde büyük paniğe neden oldu.

21:06 -
Haberler Dünya
Kraliçelerini arayan arılar şehirde panik yarattı

İrlanda´nın Limerick şehrinde yerel bir kafenin sahibi Angelina Brodziak tarafından görüntülenen arılar, şehirdeki insanların kaçışmalarına sebep oldu. Arıların, yuvalarını terk eden kraliçelerini aradıkları belirtildi. Yılın bu zamanı arıların kraliçeyi bulmak için yuvalarından çıktıklarını söyleyen Brodziak, cesaretini topladığını ve kafeden çıkarak arıları kaydettiğini söyledi.

“BİNLERCE ARI VARDI”

Brodziak İrlanda yerel basınına yaptığı açıklamada, “Kraliçe saksıda duruyordu ve sürünün geri kalanı onun peşinden geliyordu. Yüzlerce, belki de binlerce arı vardı. İnsanlar korkup kaçışmaya başladılar. Ancak onları rahatsız etmezseniz size zarar vermezler. Rahatsız ederseniz sizi sokabilirler” dedi. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more