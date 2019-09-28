Metallica’dan hayranlarını üzen haber: Hetfield rehabilitasyon görecek

ABD’li rock grubu Metallica’nın çıkmaya hazırlandığı konser turnesi sürpriz bir kararla ertelendi. Grubun internet sitesinden yapılan açıklamada, solist James Hetfield’la ilgili şok edici bir gerçek ortaya çıktı.

Grubun diğer üyeleri Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo imzalı açıklamada, Hetfield’ın alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon göreceği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapacağımız turneyi ertelemek zorunda olduğumuzu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Çoğunuzun muhtemelen bildiği üzere, James uzun süredir bağımlılıkla mücadele ediyor. İyileşebilmek için ne yazık ki yeniden bir tedavi programına girmesi gerecek.

Dünyanın en sadık hayranları olduğunuz ve James’e gösterdiğiniz anlayış ve destek için çok teşekkürler. Satın alınmış olan tüm biletlerin ücretleri iade edilecek. Turne takvimimiz yeniden ayarlandığında en kısa sürede sizinle paylaşacağız.”