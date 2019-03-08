NATO’da kadınların ağırlığı artıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Brüksel’de görev yapan bir grup kadın gazeteciyle bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeriyenin hala erkeklerin egemenliğinde olduğunu ancak NATO’nun doğru yolda ilerlediğini söyledi. NATO’nun güvenlik konularına ilişkin güçlü bir “cinsiyet yaklaşımı” bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, çatışmanın özellikle kadınlara daha büyük zarar verdiğini, bu nedenle ittifakın güvenlik konularında bu hususa önem atfettiğini belirtti.

Stoltenberg, “Operasyonlarımız ve misyonlarımızda kadınlara eğitim veriyoruz. Bunu Kosova, Afganistan ve Irak’ta yapıyoruz. Eğitimler, kadınlara ordularda görev yapma imkanı tanımanın yanı sıra onların toplumdaki konumlarını güçlendirmeye katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Kendimi feminist olarak tanımlıyorum çünkü kadın ve erkeklere eşit hakların sağlanması gerektiğine inanıyorum” diyen Stoltenberg, NATO’nun hem kadınlara daha fazla istihdam imkanı tanıyarak hem de çatışmalarda kadınların durumunu öncelikli tutarak ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Rose Gottemoeller ile ilk defa bir kadının Genel Sekreter Yardımcısı pozisyonuna getirildiği NATO’da aynı zamanda kadın komutanların sayısı da artıyor.

Halihazırda Tümgeneral Alenca Ermenc’le ilk kadın genelkurmay başkanı atayan NATO ülkesi olarak Slovenya ön plana çıkarken, NATO Savunma Koleji Komutanı Korgeneral Chris Whitecross ve NATO Saraybosna Karargahı Komutanı Tuğgeneral Marti Bissel de dikkat çeken kadın komutanlar arasında yer alıyor.

İttifak üyeleri arasında Almanya, Fransa, Arnavutluk, İtalya, Hollanda ve İspanya’da 6 kadın savunma bakanı pozisyonunu üstlenirken, NATO daimi temsilcileri arasında da 9 kadın büyükelçi ön plana çıkıyor.

Müttefik ülkelerde kadınların üst düzey yönetici ve karar alıcı pozisyonlara getirilmesini teşvik eden NATO, cinsiyet eşitliği prensibini kurum içi istihdam kararlarına da yansıtma çalışmaları yürütüyor.

NATO’da üst düzey yönetici pozisyonlarının yüzde 25’inde kadınlar bulunurken, uluslararası yazmanlık personelinin yüzde 40’ı da kadınlardan oluşuyor.