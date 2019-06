Normandiya Çıkarması’nın anma töreninde bu kez ev sahipliği Macron’da

İkinci Dünya Savaşı’nın bitme sürecinde kilit bir önemi olan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümü için anma törenleri devam ediyor… Dün İngiltere’nin Porstmouth kentinde düzenlenen anma töreninin ardından bugün Fransa’nın sahil bölgesi Normandiya’da bir tören düzenlendi.

Dün gerçekleşen etkinliğe 15 ülkenin liderleri katılırken etkinliğe İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ve ABD Başkanı Trump’ın sözleri damga vurmuştu. Trump, dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in sözlerini hatırlatarak, “Düşman kuvvetli, bizi püskürtebilir ama vazgeçmeyeceğiz. Kazanana kadar yine döneriz” dedi. Elizabeth de savaşta hayatını kaybedenleri anmıştı. Dün gerçekleşen törende Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılırken, yaklaşık 65 bin kişi anma törenini yerinde izledi.

Bugün ise ziyaret sırası İngiltere Başbakanı Theresa May’indi… May, anma törenleri kapsamında bugün Fransa’nın Normandiya bölgesine gitti. Macron ile bir araya gelen May çelenk bıraktı. May ve Macron, İkinci Dünya Savaşı’na katılan askerlerle bir süre sohbet etti.