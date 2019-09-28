Prens Harry’den duygusal ziyaret… 22 yıl sonra annesinin izinde!

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry, Afrika turuna devam ediyor. Eşi ve oğluyla birlikte gittiği Güney Afrika’dan Angola’ya geçen Harry, kendisi için özel anlamı bulunan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cuando Cubango’daki Dirico mayın arındırma bölgesine giden Harry, annesi Prenses Diana’nın adımlarını takip etti. 1997 yılında Angola’ya gelen Diana, ülkedeki iç savaş döneminden kalan mayın bölgelerini temizlemek için proje başlatmıştı.

Annesinin ayak bastığı bölgeye 22 yıl sonra gelen Prens Harry, mayın temizleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. 27 yıl süren ve resmi olarak 2002’de son bulan iç savaşın ardından Angola’da mayın temizleme çalışmaları halen sürüyor. Hükümetin 60 milyon dolar fon verdiği çalışmaları İngiltere merkezli HALO Trust vakfı da destekliyor.

Afrika turuna yalnız devam eden Prens Harry, salı günü Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika’yla görüştükten sonra eşi Meghan Markle ve oğlunun yanına Güney Afrika’ya dönecek. Harry ve ailesinin Johannesburg’da yapacakları ziyaretlerin ardından çarşamba günü Afrika turunu tamamlaması bekleniyor.