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Prens Harry’den duygusal ziyaret… 22 yıl sonra annesinin izinde!

Afrika turuna devam eden Prens Harry, kendisi için duygusal anlara sahne olan bir ziyarette bulundu. Harry, annesi Prenses Diana'nın 22 yıl önce ayak bastığı Angola'daki mayın temizleme alanında incelemelerde bulundu.

Sozcu.com.tr
08:35 -
Haberler Dünya
Prens Harry’den duygusal ziyaret… 22 yıl sonra annesinin izinde!

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry, Afrika turuna devam ediyor. Eşi ve oğluyla birlikte gittiği Güney Afrika’dan Angola’ya geçen Harry, kendisi için özel anlamı bulunan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Prenses Diana, Ocak 1997’deki Angola ziyaretinden 7 ay sonra yaşamını yitirmişti.

Cuando Cubango’daki Dirico mayın arındırma bölgesine giden Harry, annesi Prenses Diana’nın adımlarını takip etti. 1997 yılında Angola’ya gelen Diana, ülkedeki iç savaş döneminden kalan mayın bölgelerini temizlemek için proje başlatmıştı.

Prens Harry, yetkililerden projeyle ilgili bilgiler aldı.

Annesinin ayak bastığı bölgeye 22 yıl sonra gelen Prens Harry, mayın temizleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. 27 yıl süren ve resmi olarak 2002’de son bulan iç savaşın ardından Angola’da mayın temizleme çalışmaları halen sürüyor. Hükümetin 60 milyon dolar fon verdiği çalışmaları İngiltere merkezli  HALO Trust vakfı da destekliyor.

Harry, annesinin yıllar önce ayak bastığı toprakları böyle inceledi.

Afrika turuna yalnız devam eden Prens Harry, salı günü Malavi Devlet Başkanı Peter Mutharika’yla görüştükten sonra eşi Meghan Markle ve oğlunun yanına Güney Afrika’ya dönecek. Harry ve ailesinin Johannesburg’da yapacakları ziyaretlerin ardından çarşamba günü Afrika turunu tamamlaması bekleniyor.

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