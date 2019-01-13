Saçları doğuştan şans getirdi, şimdiden milyoner oldu

Japonya'da Chanco isimli bebek doğuştan aslan yelesine benzeyen saçları sayesinde fenomen oldu. Dünyaca ünlü bir şampuan firması Chanco'yu reklam yüzü yaptı.

Daha bir yaşına bile girmeden aslan yelesi gibi saçlarıyla üne kavuştu. O saçlar sayesinde önce fenomen ardından da reklam yıldızı oldu.

Adı Chanco olan sevimli bebek ülkesi Japonya’da çok ünlü. Saç bakımından doğuştan şanlı miniği dünya sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğraflarıyla tanıdı.

Erken gelen şöhret sosyal medyayla sınırlı kalmadı. Dünyaca ünlü bir şampuan firması Chanco’yu reklam yüzü yaptı.

Şimdilerde 1 yaşına giren Chanco hiçbir şeyin farkında değil.

Onun yerine anne ve babası erken gelen ün ve paranın tadını çıkarıyor. DHA