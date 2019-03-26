Son dakika… ABD: Türkiye’nin Patriot almasına ihtiyacımız var

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde konuşan Shanahan, Patriotlar ve Türkiye’ye F-35 teslimatı konusundaki sorulara, “Türkiye’nin kesinlikle F-35 programında kalmasını istiyoruz ayrıca Türkiye’nin Patriot almasına da ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra F-35 uçaklarının teslimatı konusunda sorunlar yaşanmaya başlamıştı.

Amerikalı askeri yetkililer daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının yerine ABD’den Patriot alması gerektiğini aksi halde F-35 savaş uçaklarının teslimatında sorunlar yaşanabileceğini belirtmişti.