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Son dakika… ABD: Türkiye’nin Patriot almasına ihtiyacımız var

Geçici ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 programının parçası olmaya devam edeceğini ancak Patriot füze savunma sistemi satın alması gerektiğini açıkladı.

18:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD: Türkiye’nin Patriot almasına ihtiyacımız var

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde konuşan Shanahan, Patriotlar ve Türkiye’ye F-35 teslimatı konusundaki sorulara, “Türkiye’nin kesinlikle F-35 programında kalmasını istiyoruz ayrıca Türkiye’nin Patriot almasına da ihtiyacımız var” dedi.

F-35 savaş uçağı. Reuters

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra F-35 uçaklarının teslimatı konusunda sorunlar yaşanmaya başlamıştı.

Amerikalı askeri yetkililer daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının yerine ABD’den Patriot alması gerektiğini aksi halde F-35 savaş uçaklarının teslimatında sorunlar yaşanabileceğini belirtmişti.

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Son güncelleme: android-time 19:02 26.03.2019
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