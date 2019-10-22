Son dakika… ABD’de skandal buluşma! Teröristi ağırladılar, üstelik…

Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Ahmed’i “Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi” olarak nitelendiren Van Hollen, “İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye’de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı” ifadelerini kullandı.

Amerikalı siyasetçi basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Katliamı durdurmamız gerekiyor. IŞİD’in tekrar ortaya çıkmamasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

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BAŞKAN TRUMP’I O DA ARAMIŞ

ABD’li üst düzey isimlerle görüşen terör örgütü elebaşlarından İlham Ahmed ise, tercüman aracılığıyla konuşurken, iki hafta önce kararından dönmeye ikna etmek için ABD Başkanı Donald Trump’a telefon açtığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre; Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye karşıtı tasarının mimarlarından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da toplantıda yer aldı. Graham, “Herkesten çok Türkiye’yi suçluyorum. Türkiye’nin işgali Halifeliğin (IŞİD) mağlubiyetini riske attı” değerlendirmesinde bulundu.

Graham, Türkiye ile Kürt savaşçılar olarak nitelendirdiği teröristler arasında, uluslararası güçler tarafından izlenen bir silahsızlandırılmış bölge, bu savaşçılarla ABD işbirliğinin devamını ve güney Suriye’deki petrol sahalarının korunmasına ve izlenmesine yönelik bir çaba görmek istediğini de sözlerine ekledi.

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ABD-PKK ARASINDA SIKI İLETİŞİM

Terör örgütü PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yöneticilerinin ABD’li siyasetçilerle sıkı iletişim halinde olduğu bilinen bir gerçek.

ABD lideri Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği 9 Ekim tarihli skandal mektupta da bu gerçek ifade edilmişti.

Trump, ‘Şahin Cilo’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in kendisine yazdığı mektubu da Erdoğan’a göndermişti.

Trump’ın skandal mektubunun o bölümü şöyleydi:

“General Mazlum (Şahin Cilo kod adlı PKK’lı) sizinle müzakere etmek istiyor, geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.”