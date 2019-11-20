Son dakika… Akıllara durgunluk veren olay: Cansız bedeni ofise getirdiler

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı… Sosyal medyada paylaşılan ve bir anda dünya gündemine oturan görüntülerde iki kadın bir ceset torbası ile bir ofiste görülüyor. Yerel basında yer alan haberlere göre ise bu iki kadın, sigortadan tazminat alabilmek için böyle bir hamle yaptı.

Açıklamalarda bulunan iki kadın, yakınlarının ölümünden sonra sigorta şiddetinin tazminat vermeyi reddetmesi dolayısıyla morgdan aldıkları yakınlarını sigorta şirketinin ofisine gittiklerini anlattı. Tazminatın reddedilmesi sonrasında sigorta şirketindeki görevlilerin ismi açıklanmayan adamın öldüğüne inanmadığı için böyle hareket ettiklerini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yas tutan kadınlar yakınlarının içinde olduğu plastik torba ve ölüm sertifikası ile sigorta şirketine giderek resmen başvurdu. Yerel basına konuşan kadınlar, “Sigorta şirketinin tazminat vermemesi, kabile töreninin de gecikmesi anlamına geliyor. Bu sebeple zor durumda kalıyoruz ve acımız dinmiyor” dedi.

Old Mutual isimli bankacılık ve sigortacılık üzerine uzmanlaşan şirket yetkilileri, yaşamını yitiren adamı “gördükten” sonra ise kadınlardan özür diledi. Sigorta çalışanları acılı aileye tazminat parasını olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra ödediklerini açıkladı.