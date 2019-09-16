Son dakika… ‘Arap Baharı’nın kalesinde halk sokaklarda

Cumhurbaşkanlığı görevi için 24 adayın yarıştığı seçimlere katılım oranı yüzde 45’te kaldı. Katılım düşük seviyelerde kalınca, Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işleminin tamamlanmasına saatler kala gençlerden sandık başına gitmelerini isteyip demokratik haklarını kullanmaya çağırdı.

‘Arap Baharı’nın ardından, 2014 yılında yapılan ilk demokratik seçimlere katılım oranı ise yüzde 70’e yakındı.

İkinci demokratik yarış olan bu seçimlerde, adaylardan hiçbiri yüzde 50’nin üzerinde oy toplayamadı ve bu nedenle ilk iki aday 13 Ekim’de yapılacak ikinci turda kozlarını paylaşacak.

KARVİ GEÇEN AY TUTUKLANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre; anayasa profesörü Kays Said oyların yüzde 19,5’ini topladı. Said’i, yüzde 15,5’lik oy oranıyla Tunus’un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil Karvi takip ediyor.

Muhafazakar görüşlü Profesör Said, bir radyoya verdiği demeçte, “Benim galibiyetim büyük sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Tunus tarihinde yeni bir adım atıyoruz, yeni bir devrim gibi” yorumunu yaptı.

56 yaşındaki medya patronu Karvi, vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla geçen ay tutuklanmıştı. Destekçileri, favori adaylardan biri olan medya patronunun ‘susturulmaya’ çalışıldığını savunuyor.

Sanık çıkış anketlerine göre; Nahda Hareketi’nin adayı Abdulfettah Moro ise yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada gelirken, Nida Tunus Partisi’nin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 9,4 ile dördüncü, Başbakan Yusuf Şahid ise yüzde 7,5 ile beşinci oldu.

CUMHURBAŞKANI ÖLÜNCE ERKENE ALINDI

92 yaşındaki Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi’nin 25 Temmuz’da hayatını kaybetmesiyle kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi anayasa gereği öne alınmıştı.

Sekiz yıl önceki ayaklanmalarla otoriter Bin Ali rejimine son verilen Tunus, Arap Baharı’nın yaşandığı diğer ülkelerin aksine demokrasiye barışçıl geçiş yaptı. Ülkede rejim değişirken yüksek işsizlik ve enflasyon rakamları Tunusluların siyasilere olan güvenini sarstı.

Seçmen, gelecek hükümetten kemer sıkma politikalarına son vermesini isterken, yabancı kreditörlerin talebi ise kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi yönünde. Seçimin galibi sadece iktidar bayrağını değil, ekonomi ve güvenlik sıkıntılarını da devralacak.