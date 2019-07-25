Son dakika… Bütün dünya uçan adamı izledi: Rekor denemesi suya düştü

14 Temmuz’da Fransa’da Bastille Günü sırasında askeri korteje dahil olarak Fransız Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel önünde adeta uçarak şov yapan Fransız mucit Franky Zapata bugün hoverboard sistemi ile Manş Denizi’ni geçme denemesine başladı.

Flyboard adını verdiği sistem ile 35 kilometre yol alacak ve 15-20 metre yüksekliğinde yol almayı planlıyordu. Yakıt olarak 42 litre kerosene taşıyan Zapata yolun ortasında bir gemiye iniş yaparak yakıt ikmali yapmayı hedeflemişti. Saatte 140 kilometre yol alabilen Flyboard ile Zapata’nın uçuşunun 20 dakika sürmesi beklenirken genç mucidin hayalleri suya düştü. Zapata kalkıştan kısa bir süre sonra denize düştü.

Detaylar geliyor…