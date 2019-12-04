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Dünyanın gözü bu fotoğrafta: Aile fotoğrafı sonrasında NATO Zirvesi başladı

Uluslararası kamuoyu İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşananları anbean takip ediyor... Dün dünya liderlerinin temaslarda bulunduğu Londra'da bugün NATO aile fotoğrafı çekildikten sonra merakla beklenen NATO Zirvesi resmi olarak başlayacak. Liderler Watford'daki toplantı alanında bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Johnson aralarında Erdoğan'ın da olduğu liderlerle tokalaştı.

Sozcu.com.tr
12:01 -
Haberler Dünya
Dünyanın gözü bu fotoğrafta: Aile fotoğrafı sonrasında NATO Zirvesi başladı

NATO üyesi ülkelerin liderleri ittifakın 70’inci yıl dönümü için bir araya geliyor… Dün ikili görüşmelerin ve “mini zirvelerin” gerçekleştiği İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün de aile fotoğrafı çekildikten sonra zirve resmi olarak başlayacak.

Dün ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un basın toplantısı ve Fransa-Türkiye-İngiltere-Almanya arasında gerçekleşen dörtlü mini zirve NATO gündeminin en önemli gelişmeleri arasındaydı.

Erdoğan, Stoltenberg ve Johnson ile kameralara poz verdi.

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NATO üyesi ülkelerin liderleri dün Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth’in ev sahipliğinde Buckingham Sarayı’nda düzenlenen davete katılmıştı.

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Detaylar geliyor…

ABD aile Almanya Cumhurbaşkanı Dünya Fransa İngiltere NATO Polonya Terör terör örgütü Türkiye Watford
Son güncelleme: 12:52 04.12.2019
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