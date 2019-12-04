Dünyanın gözü bu fotoğrafta: Aile fotoğrafı sonrasında NATO Zirvesi başladı

NATO üyesi ülkelerin liderleri ittifakın 70’inci yıl dönümü için bir araya geliyor… Dün ikili görüşmelerin ve “mini zirvelerin” gerçekleştiği İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün de aile fotoğrafı çekildikten sonra zirve resmi olarak başlayacak.

Dün ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un basın toplantısı ve Fransa-Türkiye-İngiltere-Almanya arasında gerçekleşen dörtlü mini zirve NATO gündeminin en önemli gelişmeleri arasındaydı.

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NATO üyesi ülkelerin liderleri dün Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth’in ev sahipliğinde Buckingham Sarayı’nda düzenlenen davete katılmıştı.

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Detaylar geliyor…