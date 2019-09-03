Son dakika… Erdoğan’ın fotoğrafına Yunan Dışişleri Bakanı’ndan tepki geldi

Yunanistan’da gündem iki gündür aynı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafındaki Türkiye haritası… Hafta sonu Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları’nı ziyaret eden ve burada ziyaretçi defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafında görülen Türkiye haritası Ankara-Atina hattında yeni bir krizin habercisi oldu. Fotoğrafta Girit Adası’nın doğusundaki bütün Yunan adalarının Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini öne süren Yunan basını Türkiye’ye tepki göstermiş ve gelişmeyi okuyucularına duyurmuştu.

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Yaşananların ardındna dün gece Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da konuyla ilgili açıklama yaptı. Dendias, “Fotoğraf bir halkla ilişkiler hamlesi. Türkiye bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor fakat Yunanistan’ın bu konuya cevap verme amacı yok. Devletlerin sınırları bazı bakanlıkların haritalarında çizilenlerle belirlenmez, uluslararası hukuku temel alır” dedi.