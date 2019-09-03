Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Erdoğan’ın fotoğrafına Yunan Dışişleri Bakanı’ndan tepki geldi

Ne ekonomik kriz, ne göreve yeni gelen hükümet ne de orman yangınları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'nda çekilen fotoğrafı Yunanistan'da adeta gündemi değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Türkiye haritası önünde çekilen fotoğrafı, Yunanistan'da olay yaratmıştı. Dün gece Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Yunan kamuoyunun yanlış algıladığı harita konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dendias da fotoğrafa tepki gösterdi.

Yiğit Can KAYTMAZ
09:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan’ın fotoğrafına Yunan Dışişleri Bakanı’ndan tepki geldi

Yunanistan’da gündem iki gündür aynı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafındaki Türkiye haritası… Hafta sonu Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları’nı ziyaret eden ve burada ziyaretçi defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafında görülen Türkiye haritası Ankara-Atina hattında yeni bir krizin habercisi oldu. Fotoğrafta Girit Adası’nın doğusundaki bütün Yunan adalarının Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini öne süren Yunan basını Türkiye’ye tepki göstermiş ve gelişmeyi okuyucularına duyurmuştu.

İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Yunanistan'ı kızdırdıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı Yunanistan'ı kızdırdı

Yaşananların ardındna dün gece Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da konuyla ilgili açıklama yaptı. Dendias, “Fotoğraf bir halkla ilişkiler hamlesi. Türkiye bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor fakat Yunanistan’ın bu konuya cevap verme amacı yok. Devletlerin sınırları bazı bakanlıkların haritalarında çizilenlerle belirlenmez, uluslararası hukuku temel alır” dedi.

Son güncelleme: android-time 09:43 03.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more