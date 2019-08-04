Son dakika… Görüntüler korkunç: Kalaşnikof ile AVM’de dehşet saçtı: Onlarca ölü var

ABD’de okulların açılmasına kısa bir kala bugünlerde gündem okul alışverişi… Fakat Teksas eyaletindeki El Paso’da dün okul alışverişi yapan aileler korkunç bir saldırıya uğradı. Ülkenin popüler alışveriş zinciri Walmart’ın El Paso’daki şubesine giren bir saldırgan elindeki kalaşnikof (AK-47) tüfek ile etrafa ateş açtı.

Sadece 6 gün önce Kuzey Kaliforniya’daki bir yemek festivalinde yaşanan silahlı saldırının ardından gerçekleşen olay ülkede şok etkisi yarattı. Saldırganın yine Teksas eyaletindeki Dallas’ta yaşayan Patrick Crusius olduğu açıklandı. 21 yaşındaki Crusius’un ABD-Meksika sınırına yakın bir yerde yaşadığı açıklanırken, saldırganın bu korkunç olaydan sadece birkaç dakika önce sosyal medya hesabından bir manifesto yayınladığı da ortaya çıktı.

Saldırının ardından olay yerine gelen yetkililer ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 26 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan saldırganın 4 sayfalık bir metni internet sitesine yüklediği belirtilirken bu yazının başlığının ise, “Teksas’taki Hispanik istilasına bir yanıt” olduğu tespit edildi. Nefret suçu kapsamında incelenen metinde Crusius’un aralarında 1 Türk’ün de yaşamını yitirdiği ve 51 kişinin öldüğü Yeni Zelanda’daki cami saldırısını desteklediği belirtiliyor.

Meksika’daki Ciudad Juarez şehri ile sınır komşusu olan El Paso’da 2.5 milyonu aşkın insan yaşıyor. Çok sayıda göçmenin olduğu ve çift dilli ve çift uluslu bir nüfusun olduğu şehir böylelikle Kuzey Amerika’ın çift uluslu en kalabalık şehri olarak da biliniyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da 3 Meksikalı’nın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dün gerçekleşen saldırının modern ABD tarihinin en kanlı sekizinci saldırısı olduğu açıklandı. Görgü tanıkları saldırının alışveriş merkezinin dışında başladığını söylerken El Paso valisi Dee Margo, “Saldırgana kısa sürede müdahale edildi. Polisler 6 dakika içinde olay yerine gitti” açıklamasını yaptı.