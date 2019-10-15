Son dakika… İstanbul depreminden günler sonra California’da şiddetli deprem

Sismologların yıllardır benzer hareketlerle geliştiklerini duyurduğu büyük benzerlikler gördüğü Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ABD’nin batısındaki California eyaletinin altındaki San Andreas Fay Hattı birkaç hafta arayla harekete geçti…

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da yaşanan ve bölge halkını korkutan şiddetli depremlerin ardından bugün ABD’nin California eyaletindeki San Francisco kentinde büyük bir panik yaşandı. Yerel saatle 22:00 sularında San Francisco’daki Pleasant Hill bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD’li sismolog Dr. Lucy Jones, “Önümüzdeki günlerde aynı noktada daha büyük bir deprem meydana gelebilir” dedi. Bölgede yaklaşık 30 yıl önce 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve eyalet genelinde 63 kişi yaşamını yitirmiş 3.700’den fazla insan yaralanmıştı.

Yetkililer deprem sırasında bölgedeki binaların şiddetli bir şekilde sallandığını açıklarken ölü ya da yaralı sayısında net bir açıklama yapılmadı.

Detaylar geliyor…