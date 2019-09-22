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Son dakika… Mısır’da bir ilk yaşandı: Firavunun mezarı 97 yıl sonra gün yüzü gördü

Mısır'ın Altın Firavun lakaplı firavunu Tutankamun'un tabutunun dış bölümü 97 yıl sonra ilk kez görüntülendi. Bulunduğu 1922'den beri ilk defa restorasyon çalışmaları için gün yüzüne çıkarılan tabutun üzerindeki işlemeler firavun hakkında birçok bilgi veriyor.

Sozcu.com.tr
13:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Mısır’da bir ilk yaşandı: Firavunun mezarı 97 yıl sonra gün yüzü gördü

Antik Mısır’ın 18’inci kralı Tutankamun’un tabutunun dış bölümü ilk kez görüntülendi… 8 yaşından 19 yaşına kadar ülkeyi yöneten ve Altın Firavun lakabıyla bilinen Tutankamun’un tabutunun dış yüzeyi restorasyon çalışmaları dolayısıyla yıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı.

Fotoğraf: EPA

1922’de bulunduktan sonra sterilizasyon çadırında tutulan ve o zamandan beri sadece yetkili personelin gördüğü tabutun dış yüzünün fotoğrafını uluslararası ajanslar dünyaya servis etti. Tabutun dışındaki tahta parça üzerine ince bir şekilde işlemeler yapıldığı görülüyor. 97 yıl boyunca sağlam bir şekilde kalan tabutun Kahire açıklarında tutulduğu belirtilirken yetkililer, “Tabutun en iç kısmı saf altından, orta kısmı ahşaptan yapılmış. Kakmalar da çok renkli camdan imal edildi” ifadesini kullanıyor.

Fotoğraf: Reuters

3.300 yıllık tabutun dış yüzeyinin ilk defa çıkarıldığı belirtilirken, “1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedilen mezar, Antik Mısır döneminde bir soyluya ait ilk mezardı” açıklamasını yaptı. Restorasyon ve inceleme işlemleri sonrasında tabutun Kahire Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.

Son güncelleme: 13:48 22.09.2019
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