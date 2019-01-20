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Şili’de 6.7 şiddetinde deprem

Şili yerel saatle gece yarısı depremle sarsıldı. Ülkenin kuzeyini vuran depremin 6.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin ardından elektrik kesintisi yaşanırken, bölgede yaşayan çok sayıda insan geceyi sokakta geçirdi.

09:02 -
Haberler Dünya
Şili’de 6.7 şiddetinde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili, depremle sarsıldı… Yerel saatle 10:32 sularında (TSİ ile 04:32) yaşanan deprem ülkenin kuzeyini vurdu. Coquimbo bölgesinde yaşanan depremin şiddetinin 6.7 olduğu açıklandı.

Depremin ardından bölgede yaşayanlar kendini sokaklara attı.

Depremin ardından bölgede yaşayanlar kendini sokaklara attı.

Yetkililer yerin 53 kilometre altında yaşanan depremin ardından tsunami olmayacağını açıkladı. Bölgede çok sayıda bina hasar görürken, depremden korkan çok sayıda Şilili geceyi sokaklarda geçirdi. Yapılan açıklamada bölgede elektrik kesintileri meydana geldiği belirtildi.

 

 

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Son güncelleme: android-time 09:31 22.01.2019
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