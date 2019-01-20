Şili’de 6.7 şiddetinde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili, depremle sarsıldı… Yerel saatle 10:32 sularında (TSİ ile 04:32) yaşanan deprem ülkenin kuzeyini vurdu. Coquimbo bölgesinde yaşanan depremin şiddetinin 6.7 olduğu açıklandı.

Yetkililer yerin 53 kilometre altında yaşanan depremin ardından tsunami olmayacağını açıkladı. Bölgede çok sayıda bina hasar görürken, depremden korkan çok sayıda Şilili geceyi sokaklarda geçirdi. Yapılan açıklamada bölgede elektrik kesintileri meydana geldiği belirtildi.