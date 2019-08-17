Son dakika… Acı haber sabaha karşı geldi… Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Büyük kardeşi olan ünlü oyuncu Jane Fonda, “Çok üzgünüm. O benim iyi yürekli bebek kardeşimdi. Ailemizin konuşmacısıydı. Bu son günlerde onunla güzel zaman geçirdim” dedi.

Peter Fonda, Hollywood duayeni bir ailenin üyesiydi. Jane Fonda’nın erkek kardeşi olan Peter Fonda, ünlü yıldız Henry Fonda’nın oğlu, yine oyuncu olan Bridget Fonda’nın da babası…

Fonda Ailesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu tatlı ve nazik adamın kaybının yasını yaşarken, aynı zamanda onun boyun eğmez ruhunu ve yaşam sevgisini herkesin kutlamasını diliyoruz. Peter’in şerefine lütfen özgürlüğe bir kadeh kaldırın.”

Peter Fonda’nın Dennis Hopper ve Jack Nicholson’ın ile başrolleri paylaştığı 1969 yapımı ‘Easy Rider’, ABD sinemasının kült filmleri arasına girmiş ve Fonda’ya En İyi Senaryo dalında Oscar adaylığı kazandırmıştı.

Fonda filmde hayat verdiği motosikletçi rolünü kariyeri süresince birçok kez tekrar etti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’den Peter Bowes, ‘Easy Rider’ın sinema tarihi açısından önemini şöyle anlattı:

“Büyük bir hit olan ilk karşı kültür filmi, Amerikan gençliğinin sinir uçlarına dokundu.”

Peter Fonda, ‘Easy Rider’dan neredeyse 30 yıl sonra ‘Ulee’s Gold’ filmiyle bu kez En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar’a aday gösterildi.