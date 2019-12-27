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Son dakika… Sözcü’ye verilen gazetecilik cezası dünya basınında

Sözcü'ye yönelik algı operasyonunda karar duruşması bugün gerçekleşti... Sözcü yazarları ve yöneticilerine verilen cezalar sosyal medyada ve kamuoyu nezdinde tepki çekerken uluslararası basın da bu gelişmeye geniş yer ayırdı.

Sozcu.com.tr
13:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… Sözcü’ye verilen gazetecilik cezası dünya basınında

ABD merkezli Bloomberg, “Türkiye, muhalif gazetecileri terör suçlamasıyla ceza verdi” başlığını kullanarak yaşanan gelişmeyi okurlarına duyurdu. Gazete muhabiri Onur Ant imzasıyla yayınlanan haberde, “Türk mahkemesi Sözcü Gazetesi’nde çalışan en az 7 çalışana terörle ilgili suçlardan ceza verdi, bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan ve politikasına muhalif olan gazetecilere yönelik son olaydı” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg, Emin Çölaşan’ın fotoğrafıyla gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Bloomberg’de yayınlanan makalede, “Gazete siyasi konularda seküler tutumuyla ve Türkiye hükümetini eleştirmesiyle biliniyordu ve FETÖ ile herhangi bir bağlantısını reddediyordu” yorumu yapıldı. Gazete, CHP’nin Sözcü’yü savunan açıklamalarına yer verdi.

Öte yandan yurt dışı merkezli BBC ve Euronews gibi medya kuruluşlarının Türkiye edisyonlarında da gelişmeye geniş yer ayrıldı. İngiltere merkezli BBC, Almanya merkezli Deutsche Welle ve Fransa merkezli Euronews, gelişmeyi okurlarına manşetlere taşıyarak aktardı.

Reuters da gelişmeyi abonelerine servis etti.

REUTERS: TÜRKİYE’DE SEKÜLER YAPININ DİREĞİ
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da yaşananları abonelerine servis ettiği haberle aktardı. Sözcü’yü, “Türkiye’de seküler yapının en uzun direği” olarak tanımlayan ajans, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın dosyasının ayrıldığını duyurdu.

ABD Almanya Burak Akbay CHP Cumhurbaşkanı Dünya Emin Çölaşan FETÖ Fransa Haber İngiltere son dakika Sözcü Sözcü Gazetesi Terör Türkiye
Son güncelleme: 13:41 27.12.2019
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