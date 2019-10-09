Son dakika… Trump’dan bir skandal açıklama daha!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine düzenlediği operasyon için “Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye'ye saldırdı. ABD bu saldırıya onay vermemektedir. Türkiye'ye de bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu net bir şekilde iletmiştir. Bölgede ABD askeri bulunmamaktadır” dedi.

Trump, “Türkiye sivillerin, Hristiyanlar dahil dini azınlıkların korunacağı ve insani bir krizin yaşanmayacağı konusunda taahhüt verdi. Bu taahhüdü yerine getirmelerini bekliyoruz. Buna ek olarak, bütün tutsak IŞİD savaşçılarının cezaevinde kalmaya devam etmelerinin ve IŞİD'in hiçbir şekilde yeniden toparlanmamasının sağlanmasından artık Türkiye sorumludur. Türkiye'nin bütün taahhütlerine uymasını bekliyor ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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