Son dakika… Trump’tan skandal sözler: Türkiye onlarla 200 yıldır savaşıyor

Toplantıda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de hazır bulundu. Başkan Trump toplantıda Pentagon’un başına geçen Esper’i tebrik ederek başladı.

Soru-cevap kısmında Washington Yönetimi’nin verdiği ve dünyanın yakından izlediği ‘Suriye’ kararı da gündeme geldi.

Bir gazeteci Trump’a “Sayın Başkan, tahmin ediyorum ki çoğu etrafınızda oturan bu beyefendilerin Suriye’de yaptığınız şeyin bu aşamada en iyi fikir olduğuna inandığından emin misiniz?” diye sordu

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Trump ise yanıtında uzun süredir Suriye’de bulunduklarını belirterek, bu sürecin IŞİD’e yönelik kısa bir müdahale olacağını fakat işin uzadığını ifade etti.

ABD lideri, Türkiye’nin operasyon yapacağı bölgede 50 Amerikan askerinin bulunduğunu ve bunların halihazırda çekildiğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE ONLARLA SAVAŞIYOR

Trump konuşmasına devam ederken, Türkiye’nin Kürtlerle 200 yıldan fazla bir süredir savaştığı gibi skandal bir ifade kullandı.

Terör örgütü PKK ve uzantıları ile tüm Kürt halkını aynı kefeye koyan Trump, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a herkese büyük bir saygıyla davranacağını umduğumu söyledim. Anlamalısınız ki onlar bizim birlikte çalıştığımız muhtelif halklarla savaşıyor. Türkiye onlarla uzun yıllardır savaşıyor. Biri bana yüzlerce yıl olduğunu söyledi. Dün bana 200 yıl ya da daha fazla olduğundan bahsetmiştiniz.”

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KESİN KARAR VURGUSU



Kararın kesin olup olmadığını yolundaki soruya ise Trump’ın cevabı şöyle oldu:

“Karar her zaman kesindir. Geçen sefer de kesin bir karar vermiştim fakat ‘Bir süreç içerisinde yapacağız’ demiştim. Bunu yapıyoruz aslında, bir süreç içerisinde, çok uzun bir süreç içerisinde. Bu odadaki insanlarla birlikte çalıyoruz ve askerlerimiz o süreç içerisinde geri geliyor.”