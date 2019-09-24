Son dakika… Türkiye’de bunu yapmayan yok! Hemen vazgeçin, çünkü…

56 yaşındaki Muhammed, şeker hastalığı teşhisi koyulduktan kısa bir süre sonra sırtında bir türlü iyileşmeyen ve gittikçe kötüleşen bir çıban çıktığını söyledi.

Yaranın bütün omzunu kaplayacak kadar büyümesinin ardından Muhammed, Malezya'nın Selangor eyaletinde bulunan Sungai Boloh kentindeki bir hastaneye başvurdu. Acilen ameliyata alınan adamın enfeksiyon kapan derisi kesildi.

56 yaşındaki Malezyalı, “O kadar fazla şekerli içecek tüketiyordum ki daha önce iş yerimde üç kere bayıldım” dedi.

Doktorlar deri naklinin ardından Muhammed’in kolunu kaybetmeyeceğini söyledi. Ancak telekomünikasyon mühendisi olan Muhammed’in kolunu tamamen hareket ettirememesi sebebiyle artık çalışmaya devam edemeyeceği belirtildi.