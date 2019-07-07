Son dakika… Yunanistan’daki erken seçimde Çipras hüsrana uğradı

Yunanistan’da yapılan erken seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis’in yüzde 38 – 42 aralığında oy alması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras yüzde 26.5 – 30.5 oy aralığında ikinci sırada yer alıyor.

PASOK’un devamı olan, sosyal demokrat Değişim Hareketi (KINAL), yüzde 6 – 8; Yunanistan Komünist Partisi (KKE), 5 – 7 ve aşırı sağ Altın Şafak, 2.8 – 4.8 aralığında bulunuyor.

Euronews’deki habere göre, ülkenin en eski partilerinden olan YDP, 2015'teki erken seçimlerde yüzde 27.81 oy alarak 76 milletvekili çıkarmıştı.

Miçotakis, 2004’te ilk kez YDP’den milletvekili seçildi ve 2016’da YDP’nin liderlik koltuğuna oturdu.

Yunanistan 2008 yılında yaşadığı ekonomik krizden bu yana altıncı kez sandık başına gitti.

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşen seçime, 20 siyasi parti katıldı. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarıştı.

KİRYAKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Bu seçimleri kazanacağına inanılan YDP lideri Kiryakos Miçotakis, siyasi bir aileden geliyor.

1968’de Atina’da doğan Mitsotakis, Harvard Üniversitesi Sosyal Bilimler fakültesi mezunu.

2004’te ilk kez YDP’den milletvekili seçildi. 2016’da da partisinin lideri seçildi.

Kiryakos Miçotakis, 1989-92 yılları arasında Başbakanlık yapan Konstantin Miçotakis’in oğlu, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni’nin de kardeşi, son yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğu ile Atina Belediye Başkanı seçilen Kostas Bakoyanni’nin de dayısı.