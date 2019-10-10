Suriye’den terör örgütü PYD/YPG’ye: Ülkelerine ihanet ettiler

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, bugünkü basın toplantısında, Kürt güçleriyle diyaloğu başlatma olasılığıyla ilgili soruya, “Bu silahlı gruplar ülkelerine ihanet etti ve bu ülkeye karşı suç işledi” yanıtını verdi.

Mikdad, “Yabancı güçlerin esiri olanlarla hiçbir diyaloğu veya görüşmeyi kabul etmeyiz. Washington’un Suriye topraklarındaki ajanları için hiçbir yer emniyetli olmayacak” ifadelerini kullandı.

PYD/YPG terör örgütünün, Türkiye’ye Suriye topraklarına girmek için bahane verdiğini belirten Mikdad PYD/YPG ile anlaşma yapılmayacağının altını çizdi.